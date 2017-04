¿Llevará Justin Bieber también a DJ Khaled a lo más alto?

Esta misma semana certificábamos la condición de Justin Bieber de chico de oro del pop actual, logrando con su participación en una nueva versión del tema que ‘Despacito’ se haya convertido en la nueva ‘La Macarena’. Por eso es lógico que haya tortas entre artistas y productores de toda condición por contar con él en una canción. El último agraciado con tal honor ha sido el productor DJ Khaled.

Khaled presenta hoy ‘I’m The One’, un nuevo single en el que cuenta con la voz del joven cantante canadiense, que canta el coro principal de la canción. Sin embargo, no es la única estrella en este tema: nada menos que el ahora premiado y exitoso Chance The Rapper, además de Lil Wayne y Quavo (parte de Migos, combo que está de dulce y hoy mismo aparecía en el nuevo single de Katy Perry) ponen su granito de arena para que esta canción, de cadencia lenta pero muy pegadiza, sea un éxito. No nos sorprendería en absoluto que lo lograra, especialmente en EEUU. El tema además ha sido presentado con un videoclip que es todo lo que cabía esperar: los cinco protagonistas de la canción juntos en una mansión repleta de chicas en biquini, cómo no.

Hace solo algunas semanas DJ Khaled lanzaba otra nueva canción, y tampoco iba descalza: ‘Shining’ contaba nada menos que con Beyoncé y su marido Jay Z. Dada la relación entre ambos, con el hijo pequeño del productor en la portada, todo parece indicar que este año podría haber una continuación al disco que lanzó el pasado año, ‘Major Key’.