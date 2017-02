Beyoncé, Adele y Chance the Rapper, entre las mejores actuaciones de Grammys 2017

Anoche, 12 de febrero, se celebró una nueva edición de los premios Grammy, con polémica asegurada en la categoría de Disco del año, que ganó Adele -y no Beyoncé- por ’25’. Para quien no entienda la controversia, ‘Lemonade’ ha sido el disco más relevante en un año especialmente duro para la comunidad negra en Estados Unidos, no solo por su concepto, que aunaba orgullo negro, política y feminismo, sino también por sus ventas (fue el segundo disco más vendido de 2016 solo por detrás de Adele) y por su excelentes críticas: fue el tercer disco que mejores reseñas recibió en 2016 solo por detrás de Nick Cave y Bon Iver. La misma Adele es consciente de esto y dedicó su premio a Beyoncé.

Más allá de esta polémica, los Grammy fue una gala de actuaciones pintonas, a destacar la de la misma Beyoncé, que interpretó ‘Love Drought’ y ‘Sandcastles’ embarazadísima y cual Diosa del Olimpo, en su estilo acompañada por un ejército de mujeres, e incluso se atrevió a enfrentarse a la gravedad sentada en una silla que se inclinaba peligrosamente hacia atrás. Por su parte, Adele cantó ‘Hello’ y regresó al escenario para interpretar ‘Fastlove’ de George Michael.

Katy Perry sorprendió con la puesta en escena de su actuación de ‘Chained to the Rhythm’, que reproducía esa cerca blanca de piquete icónica en Estados Unidos y mencionada en su canción para hacer una crítica sobre el peor lado el capitalismo americano, y Bruno Mars se lució como de costumbre presentando su nuevo sencillo, ‘That’s What I Like’. Otras actuaciones destacadas fueron la de The Weeknd con Daft Punk, Ed Sheeran, Metallica con Lady Gaga y Sturgill Simpson, que actuó junto a los Dap Kings. ¿Llegarán estos vídeos a Youtube? Eso esperamos. De momento…