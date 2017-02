Beyoncé y Jay-Z vuelven a cantar juntos

Anoche se celebró la gala de los Grammy en los que ‘Lemonade’, pese a hacerse con dos premios, fue eclipsado por ’25’ de Adele, aunque la británica le dedicara sus galardones. Precisamente al terminar esa ceremonia ha salido a la luz un nuevo single del conocido productor de hip hop DJ Khaled, titulado ‘Shining’. Y, oh sorpresa, el tema contiene la participación de Beyoncé y su marido, Jay-Z.

No se trata de ninguna novedad. De hecho, han participado regularmente ambos en obras del otro con regularidad desde que se iniciara su relación personal y profesional a principios de los 00, siendo la más célebre de ellas el memorable ‘Crazy in Love’ que encumbró a Knowles en solitario. Sin embargo, esta “reunión” sí es algo especial porque escenifica artísticamente la teórica solidez del matrimonio (que, por otro lado, espera el nacimiento de gemelos) tras la crisis derivada de la infidelidad de Carter, que quedaron reflejadas en el citado ‘Lemonade’. ‘Shining’ es el primer tema en el que ambos colaboran desde que se publicara ‘BEYONCÉ’ a finales de 2013, en el que se incluía ‘Drunk in Love’.

Curiosamente Khaled también estaba nominado anoche a un Grammy, al mejor álbum de hip hop por ‘Major Key’, siendo derrotado por ‘Coloring Book’ de Chance The Rapper. Este tema de DJ Khaled, según anunció en Instagram, es el primer single de su próximo álbum, el décimo de su carrera, que llevará el título de ‘Grateful’ y que, como apunta esta canción, volverá a estar repleto de estrellas.