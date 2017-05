Portugal y Bélgica, clasificadas para la final de Eurovisión; Montenegro, no

Este martes se ha celebrado la primera semifinal de Eurovisión, dejando como clasificadas a Moldavia, Azerbaiyán, Grecia, Suecia, Portugal, Polonia, Armenia, Australia, Chipre y Bélgica. Entre las notables eliminadas, Islandia y Montenegro.

La lista de países clasificados para la final del sábado no ha dejado grandes sorpresas: respecto a lo que se decía en las apuestas de pago, únicamente Finlandia ha caído pese a su bonita balada invernal tipo Enya; y Chipre se ha clasificado. Algo que se olía desde que Hovig ha empezado a desplegar una efectista puesta en escena para su canción ‘Gravity’. Sí veremos en la final a Portugal, absoluto favorito gracias a una frágil y vulnerable pero emotiva interpretación de Salvador Sobral de ‘Amar Pelos Dois’; y a Bélgica, por los pelos (su clasificación ha sido anunciada en último lugar, en orden aleatorio, haciendo al país de Kate Ryan sufrir un año más). La verdad es que su canción está bien, pero su puesta en escena no ha podido resultar más sosa ni su estribillo quedar más diluido. No parece tener opciones de ganar.

Otras buenas noticias que ha dejado la primera semifinal han sido la clasificación de Azerbaiyán, con una puesta en escena teatral y onírica para su canción medio moderna; la de Grecia, con su balada transformada en hit dance buenrollero; o la de Suecia, infalible como siempre. Habrá voces hartas de los suecos pero ya quisiera yo que mi país me emocionara cada año como lo hacen ellos. Este año han abierto la gala fuera del escenario y han presentado una agradable canción a lo Justin Timberlake sobre cintas de correr a lo OK Go, pero con cantante y bailarines más guapos (al menos el 80%). Como curiosidad, un inconsciente guiño a Barei en los pies y en ese fundido en negro que vive la actuación en uno de sus momentos.

Otros clasificados han sido Moldavia, con su mejunje de canciones dance tipo ‘Lean On’, ‘Mambo Nº5’, etcétera, y una puesta en escena de novios y novias; la medio moderna canción de Armenia, con una puesta en escena muy Madonna, entre ‘Frozen’ y ‘Living for Love’; y las aburridas baladas de Polonia y Australia.

Entre los eliminados, la balada de ventilador y fuegos de Georgia, el griterío de Albania, la incomprendida balada de la República Checa, el rollazo de Eslovenia… y tres grandes pérdidas: el kitsch de Letonia (la canción tipo bakala tenía su rollo, pero la puesta en escena era digna de la peor Katy Perry), Islandia (también errada puesta en escena, nada moderna comparada con la canción) y Slavko de Montenegro, un hombre a una trenza pegado. Tenía poca voz, muy mala canción y poca actitud disfrazada de atrevimiento, pero vuestros amigos lo habrían gozado de lo lindo en la fiesta del próximo sábado. Mañana será uno de los vídeos más compartidos.