Mura Masa busca un éxito más definitivo junto a Desiigner

El 14 de julio llegará al fin el esperado debut de Mura Masa, justo a tiempo de ser presentado en el Festival de Benicàssim, donde actúa el sábado 15, el mismo día que Red Hot Chili Peppers, Liam Gallagher o Surfin’ Bichos. El disco contendrá temas como ‘Love$ick’ (featuring ASAP Rocky) o ‘1 Night’ (featuring Charli XCX), canciones que le han hecho sonar y acumular millones de reproducciones en Spotify pero que tampoco le han dado un top 40 en Reino Unido.

Mura Masa volverá a intentarlo con un ‘All Around the World’ junto a Desiigner que cuenta con un fondo trap y un estribillo que no puede ser más repetitivo. ¿Logrará al fin el éxito con este tema o quizá llega un poco tarde? Hay que recordar también que Desiigner no es que haya igualado últimamente el éxito de ‘Panda’, canción con la que llegaba el año pasado al número 1 en Estados Unidos y al número 7 en las islas británicas. Después… ni un miserable top 10 en un lado ni un top 100 en el otro, pese a que ha habido varios intentos y featurings.

Os recordamos que Mura Masa contará en su debut con otras colaboraciones tan atractivas como las de Christine and the Queens, Damon Albarn o Jamie Lidell. Podéis recordar su tracklist aquí.