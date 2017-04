Damon Albarn y Christine and the Queens, colaboradores de lujo en el debut de Mura Masa

Este año, Mura Masa promete editar uno de los discos del verano. No lo ha dicho él exactamente, pero sí lo han expresado los singles del álbum que hemos conocido hasta el momento, lo que incluye la fresquísima ‘Firefly’ con NAO o ‘1 Night’, su pegadizo tema con Charli XCX. Y por si no estábamos convencidos de esto, el productor británico pegado a un xilófono ha revelado los colaboradores del disco, que sale el 14 de julio, y son tremendos.

En primer lugar hay que destacar la colaboración de Damon Albarn, ocupado este año con el lanzamiento del nuevo disco de Gorillaz, pero que al parecer ha encontrado un hueco para meterse en el estudio con Mura Masa. Su tema se titula ‘Blu’, cierra el disco y, sobre él, el artista asegura: “le envié a Damon varias ideas para mi disco y una de ellas era una canción llamada ‘Blue’ que iba sobre mi novia y sobre que la quiero y sobre no entender cómo eso me hace sentir… y Damon convirtió el tema en un dueto en el que él canta el estribillo y yo también y luego él canta los versos. Lo flipante para mí de esto es que Damon Albarn canta lo que yo he escrito a mi novia. Es mi canción favorita del álbum”.

Otra colaboración notable del disco es la de Christine and the Queens: “es la última canción que grabamos y completamos para el disco… la fecha de entrega nos acechaba, así que ella dijo “metámonos en una habitación y veamos lo que pasa”. Le envié varios temas y ella cogió un sample de cuerdas en bucle de e 50 segundos de una película de vodevil de los 50 y escribió una canción en base a ella”. El tema se titula ‘Second 2 None’.

No se acaban aquí las colaboraciones destacadas: a las ya anunciadas de NAO, Bonzai o Charli XCX se suman también Desiigner, Jamie Lidell o A.K. Paul.

‘Mura Masa’:

01 Messy Love

02 Nuggets (ft. Bonzai)

03 Love$ick (ft. A$AP Rocky)

04 1 Night (ft. Charli XCX)

05 All Around The World (ft. Desiigner)

06 give me The ground

07 What If I Go (ft. Bonzai)

08 Firefly (ft. Nao)

09 NOTHING ELSE! (ft. Jamie Lidell)

10 helpline (ft. Tom Tripp)

11 Second 2 None (ft. Christine & The Queens)

12 Who Is It Gonna B (ft. A. K. Paul)

13 Blu (ft. Damon Albarn)