Portadón #thelifeofpablo para el single de Charli XCX con Mura Masa

Esta noche, la radio inglesa ha estrenado ‘1 Night’, el nuevo single de Mura Masa con Charli XCX, que se presenta con esta portada tan ‘The Life of Pablo’. Ya está en Spotify.

‘1 Night’ es el nuevo adelanto del primer disco de Mura Masa, ‘To Fall Out of Love to’, que llega este año, aunque sigue sin fecha de edición. Se espera que el álbum incluya singles anteriores como ‘Love$ick’, en su versión actualizada con A$AP Rocky, estrenada en septiembre del año pasado; o las colaboraciones de Shura (‘Love for That’) y NAO (‘Firefly’), así como ‘What If I Go?’. Para escuchar más de la electrónica delicada y preciosista de Mura Masa os remitimos a su “mixtape” de 2014, ‘Soundtrack to a Death’, disponible en Spotify. El artista estará en el FIB.

La semana pasada ha sido Charli XCX quien ha publicado nueva “mixtape”, ‘Number 1 Angel‘, que incluye temas destacados como ‘Roll with Me’ y ‘3AM (Pull Up)’, además de una curiosa colaboración con Uffie. Sí, la de ‘Pop the Glock’.