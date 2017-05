Zahara y Alberto de Miss Caffeina hablan de sus nuevos proyectos, divas, talent shows y familia

¡Continuamos con nuestra sección de entrevistas en YouTube! En nuestra segunda entrega (que hemos decidido dividir en dos partes, como las buenas season finale de vuestras series favoritas) nos acompañan Alberto Jiménez, voz de Miss Caffeina, y Zahara. Ambos son amigos desde hace más de diez años y aquí nos confiesan que se conocieron en la ¿extinta? red social MySpace.

¡Pero esta no es la única confesión que les sacamos! Zahara también nos da la primicia de que está embarazada de un niño (a través de un sonoro “Tengo pene, siempre he querido tener pene”) y nos cuentan divertidos cómo alguna vez han estado a punto de tirarse de los pelos: “una vez Zahara me dijo que una canción mía sonaba a El Arrebato”.

Junto a los dos, también comentamos las diferencias entre estar en una multinacional discográfica y una independiente (Alberto nos aclara que ellos han “dejado de hacer cosas que no nos interesaban, como promoción y distribución, para centrarnos en hacer música”) y también se autoproponen para ser jurado de ‘La Voz’, algo que a Alberto le encantaría, pero a Zahara no tanto: “yo lo pasaría muy mal, siempre diría algo bueno. Me los llevaría a todos, sería la tonta que tendría el peor equipo”.

En la entrevista también hay un rato para comentar las divas favoritas de cada uno: Lana del Rey para Zahara y Madonna para Alberto, que se confiesa seguidor acérrimo aunque “como fan, no le puedes pedir a una persona que esté inspirada 35 años” si bien asegura que “su hubiera un disco de eructos de Madonna seguro que me encantaría”. También nos confiesa ser fan de, ATENCIÓN, Melanie C. a quien hace poco fue a ver en concierto a Alemania.

Por supuesto, también tocamos temas profesionales, como la reedición de ‘Detroit’, el último álbum de Miss Caffeina, o el lanzamiento de ‘Trabajo, piso, pareja’, la nueva novela de Zahara, al tiempo que hablamos de fans, stalkers y la completísima página de Wikipedia de la cantante ubetense.

Zahara firma libros en Fnac Callao el 25 de mayo, el 28 de mayo en Úbeda y el 19 de junio en Zaragoza. Miss Caffeina actúan en True Music Festival, Dcode, Low Festival y muchos otros lugares del país durante los próximos meses. Detalles, aquí.