Kali Uchis planta cara a ‘Work’ y ‘One Dance’ con su nueva maravilla dancehall, ‘Tyrant’

Esta semana, Kali Uchis ha publicado un nuevo tema, ‘Tyrant’, que desprende algo especial desde la primera escucha. ‘Tyrant’, una colaboración con Jorja Smith, es el mismo tipo de dancehall sudoroso y que se cuece a fuego lento que produjo dos de los mayores éxitos de 2016, ‘Work’ de Rihanna y ‘One Dance’ de Drake, pero tiene identidad propia suficiente para hacer frente a estas dos canciones sin ningún problema. ¿Cuánto falta para que cantemos por todas partes eso de “I don’t wanna come down, keep spinning me round and round”?

‘Tyrant’ es el primer single del álbum debut de Uchis, que sale este año y sucede a su mixtape de 2015, ‘Por vida’, un trabajo de nueve canciones que contenía producciones de Diplo o Tyler, the Creator. La colombiana ha dicho que ‘Tyrant’ es una “canción de amor post-apocalíptica” y que trata sobre “querer seguir en la fantasía del amor y no enfrentarte nunca a los problemas porque esa es tu única vía de escape de las frías realidades de la vida”.

Lo último que habíamos escuchado de Uchis ha sido ‘Only Girl’ con KAYTRANADA y Vince Staples y su canción para el último disco de Gorillaz, ‘She’s My Collar’. Por su parte, Jorja Smith ha seguido publicando buenos temas tras su paso por BBC Sound of…, entre ellos el emocionante ‘Beautiful Little Fools’, y ha colaborado con el mismo Drake en su última playlist/disco/mixtape/.