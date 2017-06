Kesha ha grabado dos temas con Eagles of Death Metal

El camino hacia la libertad de Kesha deja una nueva noticia: la otrora cantante pop se acerca de nuevo al mundo alternativo, y tras haber colaborado con Flaming Lips o Iggy Pop, ahora se ha sabido que ha grabado dos canciones en compañía del grupo de hard rock Eagles of Death Metal. Así lo ha revelado el guitarrista de la banda, Dave Catching, durante una entrevista con Rolling Stone en la que habla de su disco en solitario, “Shared Hallucinations Pt. 1”.

Estas han sido sus palabras: “(Kesha) solía venir a nuestros conciertos cuando tenía 16 años. Era una gran fan nuestra. Recuerdo que entonces volvíamos de Europa… y de repente empezó a aparecer en las portadas de las revistas junto cuando terminábamos aquella gira. Fue increíble”. No se da ningún detalle más ni se sabe cuándo saldrá el disco de Kesha, que recientemente se enfrentaba en los juzgados a su ex productor Dr Luke, a quien acusaba de abusos, recibiendo a su vez una demanda por difamación de este. Finalmente Kesha retiraba los cargos.

Dave Catching también toca en Queens of the Stone Age y ha colaborado en decenas de discos a lo largo de las últimas décadas. ‘Shared Hallucinations Pt. 1: Sonic Salutations From The Venerable Vaults of Rancho de la Luna 1972-1984’ salía a la venta el pasado 26 de mayo, presentado por el single ‘Bought and Sold’, en el que canta Liela Moss de The Duke Spirit.