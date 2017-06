La extraña suma de influencias de ‘All I Can Think About Is You’ de Coldplay

Después de arrasar con su canción junto a The Chainsmokers, que va por los 400 millones de reproducciones en Spotify, Coldplay vuelven al redil y publican un tema de sonido más propio. Se trata de un corte de ‘Kaleidoscope’, del que ahora adelantan el primer tema, ‘All I Can Think About Is You’.

Estamos ante una canción intimista que nos devuelve a los Coldplay de hace dos discos ‘Ghost Stories‘ (aquel inspirado en el divorcio de Chris Martin de Gwyneth Paltrow). El tema empieza claramente con un ritmo trip-hop como tomado prestado del ‘Teardrop’ de Massive Attack para después adentrarse en las ambientaciones de Pink Floyd, y con unas guitarras que pululan entre los punteos after-punk de los primeros U2, el post-Britpop de unos Travis (que llegaron antes del debut de Coldplay), la acuosidad de unos Cocteau Twins y casi, casi, las explosiones del post-rock. Lo que sí es muy Coldplay es ese piano in crescendo de la segunda mitad.

Pese a esta rareza y, como veis, cualquier cosa podemos esperar de un EP que contiene un remix del temita con The Chainsmokers y un featuring de Big Sean. El grupo ya había compartido el baladón ‘Hypnotised’.

01 All I Can Think About Is You

02 Miracles (Someone Special) [ft. Big Sean]

03 A L I E N S

04 Something Just Like This [ft. the Chainsmokers] (Tokyo Remix)

05 Hypnotised