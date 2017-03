Coldplay presentan el pomposo baladón ‘Hypnotised’

Justo una semana después de haber revelado su más o menos sorprendente colaboración con los hacedores de éxitos de moda, The Chainsmokers, Coldplay acaban de presentar el primer single de ‘Kaleidoscope’, un apéndice de ‘A Head Full of Dreams’ en forma de EP, cuyo lanzamiento habían anticipado hace meses. El tema con el que presentan este nuevo disco se titula ‘Hypnotised’, descrito en Twitter por Chris Martin como “un nuevo no-single”. Se trata de un baladón que comienza tímido, con unos acordes de piano y un guitar-slide, al que poco a poco se suman elementos hasta culminar con arreglos bien pomposos.

La presentación de esta canción viene acompañada de un lyric-video que, jugando con el título del EP, se nutre de imágenes caleidoscópicas de parajes naturales y un águila. También se ha dado a conocer con ella más información sobre el lanzamiento: se publica oficialmente el día 2 de junio y contendrá 5 cortes, entre los que además de este ‘Hypnotised’ también estará el tema con The Chainsmokers, ‘Something Just Like This’ y otros tres temas aún inéditos. No estará en cambio, en contra de lo que se sospechaba, la toma acústica de ‘Everlong’ que presentaron hace meses.

En las últimas horas Coldplay también han sido noticia porque han anunciado un concierto gratuito en Hamburgo, coincidiendo con la reunión del G20 en la ciudad durante el próximo mes de julio. El show pretende llamar la atención y concienciar sobre la pobreza y la desigualdad en el mundo. Junto a ellos estarán también Ellie Goulding y el artista local Herbert Grönemeyer, entre otros. Para hacerse con una de las 9.000 entradas gratuitas que darán acceso al show, sencillamente habrá que compartir en redes sociales textos, fotos o videos sobre la lucha contra la pobreza.

Tracklist:

1. All I Can Think About Is You

2. Something Just Like This

3. Miracles 2

4. A L I E N S

5. Hypnotised