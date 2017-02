La canción de Coldplay con The Chainsmokers suena exactamente como imaginabas

Hace unas horas conocíamos la existencia de una canción que, por improbable que pudiera parecer, es ya una realidad: un single conjunto de Coldplay con The Chainsmokers, productores revelación que el año pasado arrasaran con varios singles (y siguen haciéndolo, ahora con ‘Paris‘). La canción se llama ‘Something Just Like This’ y es la traslación exacta de lo que cabría imaginar de ambas partes: la típica melodía de Chris Martin sobre una base de piano, adornada en su estribillo con los machacones sonidos de sintes habituales en los autores de ‘Closer’. Aunque, a decir verdad, suena mucho, muchísimo al último álbum de los británicos, ‘A Head Full of Dreams‘.

Sin embargo esta canción forma parte del álbum de debut de Drew Taggart y Alex Pall, que hasta ahora solo habían publicado sendos EPs. El nuevo disco se llamará ‘Memories: Do Not Open’ y verá la luz el día 7 de abril, aunque por el momento no hay información sobre qué canciones incluirá (no creemos que se atrevan a dejar fuera sus mayores éxitos, aunque vete a saber) ni qué otros artistas sorpresa, tamaño Coldplay, podrían colaborar.

Por sorprendente que nos haya parecido esta colaboración con los autores de ‘Viva La Vida’, en realidad no lo es tanto si tenemos en cuenta que, como recuerda Pitchfork, Chris Martin había dejado alguna pista sobre su trabajo conjunto en Twitter.