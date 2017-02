‘Something Just Like This’ de The Chainsmokers con Coldplay: más simple que un chupete

Parte de la redacción evalúa ‘Something Just Like This’, el nuevo single de The Chainsmokers con Coldplay:

“Un acierto del nuevo single de The Chainsmokers es que, probablemente buscando la mayor simbiosis posible de su sonido con el de Coldplay, el dúo americano no ha ido en ‘Something Just Like This’ a por el subidón bruto de ‘Closer’ sino a por uno más sutil y “envolvente”. El problema es que el grupo no trabaja ni con la fórmula más atractiva ni aquí ha topado con una gran canción precisamente. ‘Something Just Like This’ reúne básicamente lo peor de sus autores, la vulgaridad y el efectismo festivalero de The Chainsmokers y el drama azucarado de Coldplay, más pasado de rosca de lo que imaginaba. La suma es mucho peor que sus partes”. Jordi Bardají

“Aunque parece una de esas canciones épicas del último largo de Coldplay, el single de los británicos con The Chainsmokers, los nuevos David Guetta, padece los mismos males que cualquier single de la pareja de productores: la simpleza del mecanismo de un chupete en cuanto a estructura, y construir una canción de casi 4 minutos con los mínimos elementos posibles y de la manera más efectista y facilona. Y, por supuesto, ese sonido de sintetizador al que están sacando petróleo y que machaca y machaca. Lo peor es que ni siquiera con esa fórmula tan pobre consiguen que podamos retenerla o transmitir emoción alguna”. Raúl Guillén.

“Chapeau por el modo en que Coldplay se están metiendo a las nuevas generaciones en el bolsillo sin que tanta gente les acuse de oportunistas o de vendidos. Lo mismo les da Avicii que Jon Hopkins. Ellos siguen llenando estadios y, con los números en la mano, no parecen estar perdiendo credibilidad. Bien por ellos, aunque anoche cuando interpretaron su tema nuevo con Chainsmokers en los Premios Brits pensé que estaban haciendo un mash-up de algún tema olvidado de ‘A Head Full of Dreams’ con ‘All We Know’. Algo no va bien cuando lo mejor de una canción de música dance es su letra, aquí contraponiendo lo idealizado de Aquiles, Hércules, Spiderman y Batman con conformarse con el aquí y ahora de alguien que no es un héroe. “Simplemente quiero algo así”, canta Chris Martin, siempre afable, muerto de la risa y dando saltitos agachado como un simpatiquísimo monete. Si es una maravilla a veces la sencillez, pero es que esto es demasiado”. Sebas E. Alonso.