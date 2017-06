Lorde afronta ventas decepcionantes con ‘Melodrama’

Los primeros datos comerciales de ‘Melodrama’ de Lorde no son precisamente muy buenos. Si bien el segundo disco de la cantante está siendo respaldado por la crítica (89/100 en Metacritic), lo cierto es que el álbum no puede estar cosechando datos más mediocres, si recordamos que su debut vendía unos 5 millones de unidades, sobre todo entre 2013 y 2015.

Las alarmas sonaron cuando ‘Green Light’, el single de regreso de Lorde, no lograba asentarse en los tops 10 más significativos del mundo. Algunos sostenían entonces que la neozelandesa era una artista más de álbumes, pero eso no es tampoco lo que nos cuentan las midweeks británicas. Durante este fin de semana, ‘Melodrama’ de Lorde “solo” ha vendido 10.800 discos en Reino Unido, menos de un tercio de lo que han vendido Royal Blood con su nuevo trabajo, ‘How Did We Get So Dark’, y casi exactamente las mismas copias que vendía durante su primer fin de semana ‘Witness’ de Katy Perry. Ahora mismo ‘Melodrama’ es número 5 en esas “midweeks”, pero podría caer algún puesto más a lo largo de la semana, ya que Lorde no cuenta ahora mismo con ningún tema en el top 40 de singles.

Mejores datos se esperan de Estados Unidos, donde al menos parece que ‘Melodrama’ será número 1 del Billboard 200 dentro de siete días, según las primeras estimaciones. Eso sí, lo lograría sin llegar a las 100.000 unidades/puntos en su primera semana, vendiendo la mitad que ‘Witness’ de Katy Perry, a su vez considerado un “flop”, pues parte de sus 180.000 copias vendidas de la primera semana vienen de discos vendidos incluidos en las entradas de su próxima gira (se desconoce aún cuántas).

‘Perfect Places’, el single oficial de Lorde, está en la lista B de las canciones que más suenan en la radio más importante de Reino Unido, Radio One. Sin embargo, de momento al menos, no ha pasado nada con esta canción, que ocupa un triste puesto 144 en Spotify Reino Unido en el momento de redacción de esta noticia. Y si ‘Perfect Places’ no logra conectar con el gran público… ¿qué lo hará?

Os recordamos que Lorde actúa en Barcelona el 9 de octubre. Entradas, aquí.