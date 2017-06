Spotify retira un anuncio en el que llamaba a Justin Bieber “rey latino”

‘Despacito’ continúa triunfando en todo el mundo (incluido en EE UU, donde es top 1 por sexta semana consecutiva) y a Spotify no se le ha ocurrido otra cosa que sacar un anuncio llamando a Justin Bieber “rey latino”. Bieber, que es canadiense, ha demostrado que ni se sabe la letra de ‘Despacito’ ni le interesa, por lo que el anuncio, además de completamente ignorante, es un pelín ofensivo. Hay incluso quien lo ha relacionado con los “latin kings”.

Por supuesto la idea ha disgustado a numerosos usuarios de las redes sociales, que con sus quejas han conseguido que Spotify retire dicho anuncio de sus plataformas. Un usuario ha escrito: “Spotify, por favor, retira esto, es irrespetuoso y estoy seguro de que todos estamos de acuerdo”. Un portavoz de Spotify ha dicho a Daily News que “tomamos una decisión creativa de incluir a Justin Bieber en nuestro anuncio porque queríamos celebrar ‘Despacito’ como un momento cultural clave en cuanto a fusión de géneros pero nos hemos dado cuenta de que podía ser culturalmente ofensivo y lo hemos retirado”.

Al margen de que nunca sabremos por cuántas cabezas pensantes ha pasado este anuncio sin que absolutamente nadie, ni una sola persona, se haya dado cuenta de que es absurdo, para la próxima a Spotify le vendrá bien saber que ‘Despacito’ ya era un éxito enorme en América Latina y España antes de que se le sumara Justin Bieber, por lo que igual los reyes son Luis Fonsi y Daddy Yankee, que además, por suerte sí son latinos.

dear @Spotify , take this down. this is disrespectful. I'm sure we all agree.

-sincerely,

ALL LATINXS. pic.twitter.com/GZ56lzHncn

— paletero papi (@pablocurates) June 14, 2017