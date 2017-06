Justin Bieber reconoce que no se sabe ‘Despacito’ en directo y un fan le tira una botella

Este fin de semana Justin Bieber ha actuado en el festival Summerburst de Estocolmo y el concierto ha dejado una anécdota que conocemos hoy gracias a un vídeo recién subido a internet. Es de conocimiento popular que Justin Bieber no se sabe la letra de ‘Despacito’, su actual número uno mundial junto a Luis Fonsi y Daddy Yankee, como demostró hace unas semanas durante un evento en Nueva York en el que pinchó la canción y además la cantó sustituyendo la letra por unos “bla bla bla bla” que como poco dejaron un regusto racista de lo más desagradable.

Como muestra el vídeo en cuestión, durante un punto del concierto en Estocolmo el cantante reconoce ante sus fans no saberse ‘Despacito’. “No me sé la letra de la canción, no puedo hacerlo”. A continuación, cuando el canadiense procede a beber agua y a presentar un nuevo tema, una persona del público le lanza una botella de plástico a la cabeza que Bieber consigue esquivar por muy pocos centímetros. Por supuesto no se sabe si esta persona está cabreada (como tantos fans) por la actitud de Bieber, pero el ataque no parece totalmente random.

No es la primera vez que alguien lanza cosas a Bieber en un concierto, pero tampoco es la primera vez que Bieber muestra una actitud cuestionable ante su nuevo éxito en español, como cuando presentó ‘Despacito’ en directo mascando chicle y desapareció del escenario poco después. Él, eso sí, sigue siendo una máquina hits, como ha demostrado ‘I’m the One’ de DJ Khaled y podría demostrar su nuevo single con David Guetta.