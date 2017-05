“Bla bla bla despacito”: Justin Bieber canta su nuevo hit en español en directo y no se sabe la letra

‘Despacito’ es la canción número uno en el mundo ahora mismo en parte gracias a la remezcla con Justin Bieber estrenada el pasado mes de abril. Bieber ha impulsado ‘Despacito’ al número uno en la lista más impensable y complicada de todas, la de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer número uno en español en este país desde la ‘Macarena’ en 1996.

La curiosidad de ‘Despacito’ con Justin Bieber era escuchar al canadiense cantando en español, pero aunque en estudio le queda hasta bien, en directo resulta que Bieber no puede defenderla porque no se la sabe. Es lo que ha demostrado este martes durante un evento en Nueva York, donde Bieber cantó ‘Despacito’… a su manera, sustituyendo las frases en español por unos holgazanes “bla bla blas” que detonan hasta cierto menosprecio por el idioma que le ha dado su nuevo hit. Qué manera de quedar mal con tu público latino, Bieber…

Durante la misma fiesta, que Bieber compartió con The Chainsmokers, el autor de ‘Purpose’ estrenó otro remix, esta vez para ‘HUMBLE.’ de Kendrick Lamar, al que se ha sumado para grabar unos raps. No nos extrañaría que Lamar hubiese tenido la idea de llamar a Bieber para dar un impulso a su single en listas con la de suerte que tiene últimamente el muchacho: recordemos que ‘Despacito’ no es el primero sino el segundo número uno de Bieber en Billboard en un mes. El otro es ‘I’m the One’ de DJ Khaled.