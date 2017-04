Justin Bieber canta en español para el hit número uno en España, ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee

Actualmente no puede haber nadie en España que no haya escuchado esa cosa espantosa que es ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Para bien y para mal, es la canción más escuchada en nuestro país en estos momentos y no parece que su éxito de señales de parar pronto. Es el hit del verano y todavía no ha empezado el verano.

Para aprovechar su tirón, Fonsi y compañía ha estrenado una remezcla de la canción con un nuevo artista invitado de nivel, nada menos que Justin Bieber, que no puede estar un año sin intentar colarse en las listas de éxitos. Bieber cede sus susurros a la melodía de reggaetón de Fonsi y no deja pasar la oportunidad de cantar en español en frases como “despacito, quiero respirar tu cuello despacito / quiero desnudarte a besos / duermo en las paredes de tu laberinto”. No lo hace mal Bieber.

No es la primera vez que Bieber colabora con artistas latinos. El canadiense llegó a lanzar una versión latina de ‘Sorry’ junto a J Balvin. Por supuesto, la remezcla de ‘Despacito’ no es casual, pues Bieber se encuentra ahora mismo de gira por el Caribe. Sí, la gira de ‘Purpose’ continúa. ¿No han pasado ya 84 años?