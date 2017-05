‘Despacito’ da a Justin Bieber su quinto número 1 en el Billboard Hot 100

‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee es número 1 en España desde el mismo momento de su lanzamiento hace 4 meses. Pese a las dificultades de ser top 1 directo en el mundo del streaming, la nueva canción lo conseguía en nuestro país y poco a poco iba conquistando otros territorios, no solo de América Latina sino de la Europa continental. Y con el remix que incluía la voz de Justin Bieber, han terminado de caer Reino Unido y ahora Estados Unidos. Una obra maestra en cuanto a márketing.

El pasado viernes ‘Despacito’ ascendía finalmente a la cima de las listas británicas y ahora lo logra en el Billboard Hot 100, la tabla más complicada del mundo. ‘Despacito’ es número 1 en streaming tras la consecución de 54 millones de streamings en 7 días. También es número 1 en descargas con unas 100.000 en una semana, el 73% de las cuales corresponde al remix de Justin Bieber. Y además, el tema está siendo apoyado por las radios, subiendo del puesto 17 al puesto 11 de lo más emitido en el país norteamericano.

Billboard recuerda que esta es la primera canción que llega al número 1 de Estados Unidos con un predominio del castellano en la letra desde la ‘Macarena’ en 1996 (en el 87 había llegado a la cima totalmente en castellano la remezcla de Los Lobos de ‘La Bamba’). ‘Despacito’ es el primer top 1 para Fonsi y Daddy Yankee en Estados Unidos y el 5º para Bieber, que además se sustituye a sí mismo en la cima -como en Reino Unido- desplazando ahora a su tema con DJ Khaled. Los otros 3 números 1 de Bieber han sido ‘What Do You Mean’, ‘Sorry’ y ‘Love Yourself’, todos en el último año y medio. ‘Boyfriend’ y ‘Cold Water’ fueron top 2, ‘Let Me Love You’ número 4, ‘Baby’ top 5 y ‘Where R Ü Now’ número 8. Algo extra tendrá ‘Despacito’ para haber superado a todas estas.

El éxito de ‘Despacito’ también reafirma la mala racha del pop femenino en los últimos meses, pues esta es la 8ª canción consecutiva en el número 1 del Billboard Hot 100 que está interpretada exclusivamente por hombres, lo cual incluye los 3 meses que ha estado en ese lugar ‘Shape of You’ de Ed Sheeran. Algo que no se producía desde 1988, cuando 13 temas interpretados por hombres fueron ocupando el primer puesto en sucesivas semanas.