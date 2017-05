¿Puede Miley Cyrus acabar con la pésima racha para el pop femenino?

Todos los ojos están puestos en la mala aceptación de ‘Bon Appétit’ de Katy Perry, pero ha habido más varapalos y más sonados para el pop femenino en los últimos tiempos. ‘Green Light’ de Lorde, que viene de vender 5 millones de su debut, no ha logrado llegar al top 10 en los mercados claves y 2 meses después de su edición ni aparece en el Billboard Hot 100. Lana del Rey, que también sabe lo que es vender 5 millones de unidades, aunque quizá hace demasiado tiempo ya (5 años, ¡guau!), pelea por un top 40 pese a contar con la colaboración del cantante de moda The Weeknd. El batacazo de Halsey está siendo fino. Lady Gaga lucha no precisamente por un nuevo número 1, sino por un top 20 con la pizpireta ‘The Cure‘. Sia ha triunfado relativamente con ‘The Greatest‘ pero el ninguneo a ‘Move Your Body’ ha vuelto a recordar sus problemas de fidelización (33 millones de visitas en Youtube, ¿en serio?). Nadie plantea siquiera un tercer single para el disco de Britney Spears. Y Nicki Minaj se ha estrellado de lo lindo con sus 3 nuevos singles y la única canción que tiene en listas ahora mismo es su featuring con Jason Derulo. Beyoncé se ha transformado en una artista de álbumes ya abiertamente y no ha peleado por un número 1 en singles… que no consigue desde 2008, pero es que hasta Taylor Swift, la supuesta reina Midas del pop, se ha quedado sin top 1 pese a sucumbir a Spotify, con su canción ¡con Zayn de One Direction!… ¡para la banda sonora de ’50 sombras más oscuras’! ¡con vídeo sexy!

El año pasado arrasaban los primeros singles -solo los primeros, eso sí- de los últimos discos de Adele y Rihanna, esta última salvando ‘Work’ cuando muchos no dábamos un duro por ella (no, no fue número 1 directo en Estados Unidos sino en la cuarta semana). Y a finales de 2014 aparecía esta noticia: por segunda semana consecutiva el top 5 estadounidense era ocupado sólo por chicas: Meghan Trainor con ‘All About that Bass’, Taylor Swift con ‘Shake it Off’, Nicki Minaj con ‘Anaconda’, Iggy Azalea y Rita Ora con ‘Black Widow’ y Nicki Minaj con Jessie J y Ariana Grande con ‘Bang Bang’. Era solo la 8ª vez en la historia que sucedía. Pero el panorama ahora mismo es el opuesto.

Meghan Trainor se estrelló en cierta medida con su segundo disco, no hace falta que os contemos dónde está la popularidad de Iggy Azalea y Rita Ora tan solo un par de años después y Ariana Grande… sí, ha triunfado con los tres primeros singles de su último disco, pero lo que es un número 1 en singles, todavía no ha conocido ninguno (!!!).

Este panorama era percibido por un usuario este mes de abril, que escribía un mail a la sección correspondiente de Billboard: “Hola, me pregunto si os habéis dado cuenta de que el top 10 de esta semana en el Billboard Hot 100 se compone exclusivamente de hombres. ¿Sabéis cuándo es la última vez que ha pasado? Hace solo unos años, parecía que los hombres habían desaparecido de las listas, con la música dominada por Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna, Britney Spears (sic), Adele y Beyoncé, etc”. Billboard contestaba y la respuesta era bastante sorprendente: hacía 26 años que no había un top 10 enteramente masculino en el Billboard Hot 100, desde una semana en que aparecían las Wilson Phillips (y 33 años que no encontraba solista femenina alguna). Esta era la lista de la vergüenza:

1, “Shape of You,” Ed Sheeran

2, “That’s What I Like,” Bruno Mars

3, “Humble.,” Kendrick Lamar

4, “Sign of the Times,” Harry Styles

5, “Something Just Like This,” The Chainsmokers & Coldplay

6, “iSpy,” KYLE feat. Lil Yachty

7, “Mask Off,” Future

8, “XO TOUR Llif3,” Lil Uzi Vert

9, “Body Like a Back Road,” Sam Hunt

10, “Paris,” The Chainsmokers

Tampoco hay motivos para las alarmas del sexismo. ¿Acaso se está programando menos a las chicas en las radios o se las está excluyendo de las listas mágicas de Spotify? Entre las 10 canciones más radiadas de Estados Unidos, 4 tienen o son de chica. De las 50 canciones más populares en el global de Spotify en este momento, casi 20 cuentan con chicas o son lideradas por chicas, como Selena Gomez, Clean Bandit, Zara Larsson, Julia Michaels o Dua Lipa, si bien es cierto que ninguna aparece en los verdaderos puestos de cabeza. También hay que apuntar el hecho de que dos gigantes como Ed Sheeran y Drake hayan editado disco recientemente, y a ellos hay que sumar también a Kendrick Lamar, ya en cifras millonarias. Sin embargo, sean las circunstancias casuales o no, sí puede servirnos como reflexión, sobre todo en cuanto a fidelización. Ya sabemos que el pop fideliza menos que el rock. El mismísimo Bruno Mars ha sudado tinta para conseguir un single número 1 con su último disco, y lo ha retenido solo durante 1 semana. The Weeknd directamente no lo ha conseguido y, pese a lo que maquilla el streaming sus cifras, discos, lo que son discos, no ha vendido tantos. Además, Shakira, por ejemplo, está en un momento comercial espectacular en el mercado latino. Sin embargo, que Katy Perry haya caído tras 3 álbumes de éxito y la reacción popular ante este hecho nos recuerda dos cosas: 1) que en el mundo de la música ya nadie esperará a nadie (han pasado 4 años desde ‘Prism’ -y del disco de Lorde-, un lapso ya imperdonable); y 2) que la red siempre estará ahí dispuesta a celebrar un buen flop femenino (no veo a tanta gente comentando la tibia acogida de ‘Passionfruit’ de Drake, por cierto también una canción frutera).

En cuanto a riesgo, cabe apuntar que ellas suelen llevar sus pasos más allá que ellos al elegir sus direcciones artísticas. No imagino a Ed Sheeran en un jardín como en el que se está metiendo Katy Perry, ni a Drake ofreciendo un single tan político como ‘Formation’, ni a The Weeknd -ahora mismo- presentando un single tan personal como ‘Green Light’. Tampoco imagino a Justin Bieber trabajando con Flaming Lips, pero lo cierto es que el último single de Miley Cyrus podría acabar con esta pésima racha para el pop femenino que vivimos.

La cantante lanzaba su sencillo ‘Malibu’ el pasado jueves por la tarde. Desde entonces, es número 1 inamovible de iTunes Estados Unidos doblando al número 2, en Reino Unido sube al puesto 3 tras recibir el beneplácito de Radio 1, ya es top 12 en el global de Spotify y suma casi 20 millones de reproducciones en Youtube. ¿Logrará lo que es el número 1 directo como un Justin Timberlake? Probablemente no, pues sus streamings no serán tan altos como los de un Drake o un Kendrick Lamar, pero las cosas no pueden pintar mejor para su nueva era y si las radios se suben al carro, que posiblemente lo harán, podría haber macrohit al fin en camino, el primero en meses para el pop femenino. Un dato: ninguna canción con chica ha liderado la lista global de Mediatraffic desde noviembre del año pasado, cuando lo lograban dos artistas japonesas y el featuring de Halsey con Chainsmokers. Si hablamos de chicas en solitario, hay que excluir ‘Work’ de Rihanna por contar con Drake y tenemos que irnos hasta el ‘Hello’ de Adele en enero de 2016: casi un año y medio.