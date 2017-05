¿Y después de ‘The Cure’ de Lady Gaga, qué?

‘The Cure’ de Lady Gaga ha sido hasta hoy el número 1 de nuestra lista semanal, entusiasmando a nuestros lectores más que ‘Million Reasons’, que fue un pequeño hit en países puntuales como Italia y algún otro mercado clave como Estados Unidos. Un mes después de su lanzamiento, motivado por la actuación de la cantante en Coachella, ¿qué ha supuesto para Gaga ‘The Cure’ en el plano comercial y en el plano artístico?

En el plano comercial, sin ser un éxito comparable, al menos de momento, ni siquiera a ‘Applause’ (los logros de un ‘Poker Face’ o un ‘Bad Romance’ son ya demasiado lejanos), sí está suponiendo el regreso de Lady Gaga con dignidad y estabilidad por ejemplo a las listas británicas. En Reino Unido ‘Perfect Illusion’ se hundió enseguida y ‘Million Reasons’ llegó al top 40 solo por los pelos, pero este ‘The Cure’ está resistiendo en torno al top 20 con facilidad e incluso parece que aún no ha tocado techo. Todo ello, por cierto, sin el apoyo de Radio 1, la emisora más importante del país, donde Gaga tiene problemas para sonar como si fuera demasiado mayor para ello (solo hoy, después de un mes, es “C list”). ‘The Cure’ sí está siendo masivamente apoyada por la emisora para la gente de mediana edad (Radio 2) y un mes después de su salida permanece estable en Spotify. Buena señal.

La situación en España es muy similar: sin estar en la lista de 40 Principales, ‘The Cure’ avanza en Spotify y esta semana sube del puesto 85 al 69 en la lista oficial de singles del país, después de haber entrado al 57. Por aquí ha gustado también más que ‘Million Reasons’, que no pasó del top 80. En Estados Unidos, lo lento del apoyo en radios o la cada vez mayor irrelevancia de iTunes ha propiciado que la canción no haya pasado del puesto 39 (actualmente es número 55).

Traducimos: la acogida de la canción es buena, aunque no espectacular. ¿Qué necesitaría para terminar de despegar? Un buen vídeo. ¿Lo tendrá? Pues esa es la pregunta del millón. Con la cantante inmersa en el rodaje de ‘A Star Is Born’ (comenzó el 17 de abril) y a punto de preparar la gira mundial que la volverá a traer a Barcelona hasta en dos ocasiones el próximo mes de septiembre, no parece muy claro que vaya a existir. Sí hay un mareante lyric video online, pero no ha sido suficiente para multiplicar de manera exponencial sus ventas o streamings que, no obstante, son bastante saludables (más de 40 millones en Spotify).

Una pena, porque la colección de vídeos fallidos o inexistentes de Lady Gaga empieza a ser preocupante: ‘The Edge of Glory’ fue una oportunidad perdida, el de ‘Do What You Want’ no llegó a estrenarse, el de ‘Venus’ se integró en ‘G.U.Y.’ haciendo de menos a la que posiblemente sea su canción más divertida, y el de ‘Million Reasons’ no sumaba absolutamente nada a la canción. Más bien al contrario.

De manera más interesante todavía, cabe preguntarse qué sorpresa musical nos deparará Lady Gaga después de ‘The Cure’, un tema que muy fácilmente terminará superando en streamings a la propia ‘Perfect Illusion’. La canción es una amable canción de amor y agradecimiento hacia alguien (también a sus fans), pero no parece la artista estar moviéndose exclusivamente por motivos comerciales. Sí, le gusta actuar en la tele, y sí, ‘The Cure’ es algo genérica y llega tarde a la moda de ‘Sorry’ (el de Bieber). Pero después del pelotazo de la Super Bowl es evidente que lo que quiere el público son más hits ochenteros como los de su primera era y ella no parece dispuesta a repetirlos.

Así que tenemos ‘Joanne’, un disco deslavazado en lo musical y carente de macrohits pero certero en su estética, que sí ha entusiasmado a gran parte de su público; tenemos a una Gaga totalmente ajena al sombrero folk pero igualmente cómoda escribiendo hits con potencial radiofónico a lo ‘The Cure’, tenemos la Lady Gaga que recurre a ‘Bad Romance’ y ‘Poker Face’ para entretener a las audiencias millonarias… y sobrevuela siempre la posibilidad de un nuevo disco junto a Tony Bennett tras el millón de copias vendido por ‘Cheek to Cheek’.

Paul “DJ White Shadow” Blair, co-autor y co-productor del tema, ha definido ‘The Cure’ como una canción suelta que han escrito en un hueco y han querido sacar cuanto antes (han hecho bien, en 2018 quizá no suene tan actual), y parece claro que no será incluida en ningún EP ni reedición de ‘Joanne’, pues por estética, no tendría mayor sentido. Ahora, ¿marcará lo próximo que Lady Gaga llegue a ofrecernos en su próximo disco? ¿Volverá a dedicarse al público generalista? ¿Habrá, tras los buenos resultados, más canciones sueltas durante su gira? ¿Acaso vídeo finalmente para ‘The Cure’ para tratar de convertir esta canción en una de las más populares del verano?