‘The Cure’ de Lady Gaga: ¿agradable pero intrascendente o inminente macrohit?

Parte de la redacción valora el nuevo single de Lady Gaga.

“¿Tan pronto se está retractando Gaga de su apuesta country-folk-adulta de ‘Joanne’? No lo veo nada claro, la verdad, máxime cuando ni siquiera ha comenzado su gira de presentación. Pero más allá del objetivo perseguido con ‘The Cure’, lo extraño es que se trate de una canción tan tibia, de pop average circa 2016, con soniditos recurrentes en la radiofórmula (¿Kygo? ¿Jonas Blue? ¿Importa?). Resulta más o menos agradable, pero también intrascendente. Si sonara en la radio, pasaría totalmente desapercibida. ¿Y no es eso, precisamente, lo peor que se puede esperar de un single de Lady Gaga? ¿Que deje indiferente?” Raúl Guillén

“El equipo de Lady Gaga debió comprarse una caja de alprazolam cuando ésta se empeñó en sacar como single para su regreso ‘Perfect Illusion’: un temazo, sí, pero todo lo contrario de lo que suena ahora en las radios, y para algunos incluso molesto de oír. No es de extrañar por tanto que se deje de riesgos en este single sorpresa, que ni siquiera está incluido en ‘Joanne’, pero con el que Germanotta puede tener papeletas para colarse en la radiofórmula… irónicamente con el sonido de los que dijeron que ‘Perfect Illusion’ “apestaba”: The Chainsmokers, responsables de que si pides ‘Closer’ en una fiesta no te pongan a los Nine Inch Nails (por desgracia). Dentro de lo genérico de su sonido, el tema no está mal, pero es una pena que se decida por esta vía en lugar de apostar por ‘Dancin’ in Circles’, que va camino de convertirse en una de las fan favourites que ha ignorado, como ‘Scheisse’ o ‘Dance in the Dark’ (en este caso aún más, puesto que ni siquiera la ha interpretado en directo… ¿pasaría algo con Beck?). En definitiva, puede hacerlo mucho mejor, y en ‘Joanne’ de hecho hay opciones mucho mejores -nos quedaremos con las ganas de un videoclip con Florence-, pero si le sirve para volver a las radios y colarles algo más interesante la próxima vez, pues suerte”. Pablo N. Tocino.

“‘The Cure’ es tan insultantemente genérica y tan ajena a la era ‘Joanne’ que bien podría triunfar como cualquier otro tema de The Chainsmokers, lo cual creativamente tiene poco de valor pero puede salirle bien como jugada en las listas de ventas. La canción no pasa de la mera anécdota, pero sí que deja sobre la mesa diversas preguntas. Siendo un descarte de ‘ARTPOP’, ¿aún le sigue rondando por la cabeza la idea de lanzar una segunda parte de ‘ARTPOP’ en la que se incluya este tema y otros descartes que han ido rondando por la red como ‘Brooklyn Nights’ o ‘Tea’? ¿Lo próximo tras ‘Joanne’ va a ser una vuelta a los orígenes al pop facilón de ‘The Fame’? O, al igual que el vídeo de ‘John Wayne’, ¿esto no deja de ser un simple regalo para sus seguidores al que no hay que darle más importancia? Como viene siendo costumbre en ella sus pasos son impredecibles, aunque nunca está de más celebrar que todavía está más que capacitada para firmar canciones simplonas que se enganchan a las pocas escuchas”. Sergio del Amo.

“No termino de ver en ‘A-Yo’ ni en ‘John Wayne’ ni en ‘Dancing In Circles’ ni en ‘Hey Girl’ las posibilidades comerciales que algunos encontraban en estos y otros temas de ‘Joanne’, así que en ese sentido, que Lady Gaga pase página de esta era, me parece un acierto enorme. Comercialmente, una jugada maestra: la Super Bowl dejó ganas de una Gaga más pop y ya no se lleva nada lanzar un single cada 3 años, como muestran las carreras de Drake o Nicki Minaj, cuyos sencillos superan ya el centenar (!). Es verdad que artísticamente ‘The Cure’ no tiene nada que no hayan ofrecido ya ‘Sorry’ de Justin Bieber o ‘Shape of You’ de Ed Sheeran, pero la melodía es una monada. Tras el éxito en Estados Unidos de ‘Million Reasons’, Lady Gaga sigue jugando a que es más versátil como compositora de lo que Owen Pallett y muchos creíamos y muestra a una artista que si no triunfa como otros de su generación, como el mismo Ed Sheeran, igual es porque no le da la gana y prefiere hacer otras cosas. Y es que ‘The Cure’ también deja otra reflexión: qué pocas veces en su carrera desde ‘The Fame Monster’ se ha dirigido abiertamente al público generalista en lugar de solo al público gay (‘Born this Way’) o incluso solo a los little monsters (‘Judas’). Y cuánto suele acertar cuando lo hace, como pasaba con ‘Do What You Want’ o pasa con ‘The Cure’. ¿Habrá -ahora sí- buen vídeo y hit inminente o seguiremos esquivándolo de mala manera?”. Sebas E. Alonso.