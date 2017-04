Nicki Minaj se acerca a su vídeo número 100, vía Facetime

Las listas actuales indican que el éxito inminente de Nicki Minaj no es ninguno de sus 3 sencillos recientes en solitario, ni su tema con Guetta, sino su canción junto a Jason Derulo, que sube en listas estadounidenses, británicas y españolas. Sin embargo, aunque un poco a destiempo, pues la canción parece ya a la baja en popularidad, se estrena el vídeo para ‘Run Up’, el contagioso número junto a Major Lazer y PARTYNEXTDOOR que conocíamos hace unas semanas.

En el vídeo dirigido por Paul, Luc & Martin (conocidos por su trabajo para Stromeo), estos han querido “reírse de sí mismos y de su amor incondicial por sus smartphones”, y por ello Nicki aparece en la fiesta de Diplo vía Facetime. “El humor y el absurdo vinieron de manera natural a nuestro discurso porque nuestro objetivo no era acusar a nadie sino llevarlo todo hasta la reflexión”.

Seguimos sin saber cuándo saldrá el nuevo disco de Major Lazer, pero podemos entretenernos tratando de averiguar si Nicki Minaj ha llegado ya a su vídeo número 100 o no. Llevaba 88 la última vez que los contamos, pero ya aparecen 96 en Wikipedia, todo esto sin contar el nuevo, el de Gucci Mane o el recientemente estrenado junto a Jason Derulo, que aún no han sido listados. ¡Vamos, Nicki, que no decaiga!

¿Cuál de los últimos singles de Nicki Minaj te ha gustado más? El de David Guetta

El de Jason Derulo

El de Major Lazer

No Frauds

Regret In Your Tears Ver resultados