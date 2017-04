Bad Bunny, el nuevo trapero favorito en castellano del público español

El año pasado nos quedamos esperando que el hitazo de C.Tangana y Rosalía, ‘Antes de morirme’, apareciera por la lista de singles oficial española. No sabemos si porque Youtube no cuenta en España o porque no reunía streaming suficientes (y eso que van 5 millones en Spotify, no está nada mal) el tema se quedaba en “sleeper”.

Sin embargo, esta semana llama la atención la llegada al top 100 oficial de singles de una canción de trap en castellano. Se trata del single ‘Soy peor’ del portorriqueño Bad Bunny, que estos días ha presentado sus temas en lugares como Madrid o Mallorca, mientras los medios hablan de cómo los jóvenes están conociendo artistas por vías no tradicionales. A diferencia de Rels B, con escuchas suficientes como para ser platino, o gente como Los Santos (PXXR GVNG solo entraron en la lista de singles disfrazados de La Mafia del Amor) o La Zowi, él parece aglutinar a adeptos tanto del trap en castellano como de la música latina, ayudado por ‘Si tu novio te deja sola‘, single que hace unas semanas lanzó J Balvin con un featuring suyo. Sin embargo, el tema del colombiano no ha logrado entrar en listas como sí ha conseguido él por sí mismo (de hecho, su mayor hit en Spotify es un tema con Ozuna y Farruko, entre otros). Ojo porque Madrid es la 5ª ciudad del mundo que más escucha a Bad Bunny según las estadísticas públicas de Spotify, por detrás solo de Santiago de Chile, México, Lima y Buenos Aires. Además, la suya no es la única entrada de trap en castellano de la semana en España.

1(1) Luis Fonsi, Daddy Yankee / Despacito

Continúa en el número 1, inamovible y por mucho tiempo el single de Luis Fonsi, que ha alcanzado 5 platinos en 12 semanas: casi un platino nuevo cada 2 semanas.



41(57) Jason Derulo, Nicki Minaj, Ty Dilla / Swalla

La subida más fuerte en número de puntos es la de la canción que han editado recientemente Jason Derulo y Nicki Minaj. Es la única canción de las muchas que Nicki ha publicado este año que está en la lista y además sube. En Estados Unidos avanza hasta el puesto 52 y en Reino Unido sube al 34. ¿Hit en camino?



69(E) Chris Jeday, J Balvin, Ozuna / Ahora dice

La entrada más fuerte es la de este tema del colombiano Chris Jeday, con invitados habituales de nuestra lista de singles como el omnipresente J Balvin u Ozuna. También tiene algo más que un punto trap, en este caso con más peso hip-hopero y latino.



97(E) Kaleo / Way Down We Go

Llega con retrasillo a nuestro país la canción de la banda islandesa Kaleo, que ha sonado en series como ‘Orange is the New Black’ o ‘Anatomía de Grey’ y ya ha sido top 1 en Grecia y top 10 en Alemania, Francia o Suiza, además de número 54 en Estados Unidos.



99 (E) Prince Royce, Farruko / Ganas locas

Medio tiempo reggaetonero de Prince Royce y Farruko, al tiempo que ‘Déja vu’, la bachata de “Royce” junto a Shakira, sube del puesto 30 al puesto 16. Ambas pistas aparecen en el mismo disco, ‘Five’.



100 (E) Bad Bunny / Soy peor

Tras 100 millones de reproducciones en Youtube, llega a la lista española esta canción de trap subida a redes en los últimos días de 2016, y de la que hablábamos al principio del artículo. Con letras como “Hoy se bebe, hoy se sale / Ser bueno y fiel ya de nada vale / Por mujeres como tú es que dicen que todos los hombres somos iguales / Si no me conoces no me señales, que yo me conozco tu males” se comprende perfectamente su carácter crossover entre trap y música latina.