“Tú eres del rey como Lana”: las rimas de ‘Si tu novio te deja sola’ de J Balvin son casi peor que su machismo

Este fin de semana, J Balvin ha estrenado el videoclip de su nuevo sencillo, ‘Si tu novio te deja sola’. El autor de ‘Energía’ interpreta el tema junto a su colaborador, Bad Bunny, en las calles de Puerto Rico, pero el videoclip sirve, sobre todo, para recordarnos que ‘Si tu novio te deja sola’ es tan pegadiza como cuestionable por su letra.

‘Si tu novio te deja sola’ se centra en la admiración de J Balvin por una mujer con pareja y contiene frases como “te llevo pa’ New York un fin de semana / un polvo antes de acostarte, otro por la mañana” o “yo siempre me maltrato viendo tus vídeos y tu retrato / dile a tu novio que ya se le venció el contrato”. Aunque casi peor que estos pasajes son algunas de sus rimas, como “yo sé que eres fina pero en la cama Sasha Gray / lo siento por Casper pero J Lo se va con Drake” o “hay un chorro de bobos que te tienen ganas / pero diles que tú eres del rey como Lana”.

Por supuesto no puede pasarse por el alto el machismo de ‘Si tu novio te deja sola’, que reduce a la mujer protagonista a un “culito que no se vende en eBay” o a un “contrato” que ha caducado y, en general, retrata un perfil femenino sin iniciativa propia y fácil de persuadir a través del sexo y los viajes caros. La canción no habría pasado desapercibida en nuestro artículo sobre el machismo de las canciones más escuchadas en España, aunque casi hubiera destacado más por sus rimas fatales.