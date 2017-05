Prepárate para ir al oculista tras ver el nuevo lyric-video de Lady Gaga

En las últimas horas, Lady Gaga ha lanzado el lyric-video de su último single, ‘The Cure’, una canción que estrenó por sorpresa en la pasada edición del festival de Coachella y que puso a la venta la pasada noche. El vídeo despliega su letra en movimientos en torno a una ventana central que muestra unas imágenes de la autora de ‘Bad Romance’ posándose sobre un tresillo –presumible anticipo de un próximo vídeo oficial–. Hasta ahí, nada muy raro.

Sin embargo, el rápido movimiento bidireccional de los textos, dispuestos en varias líneas paralelas y saltando constantemente del blanco sobre negro y viceversa, producen un efecto visual casi ilegible, lo que ha provocado algunas reacciones hilarantes en Twitter. Si Gaga pretendía que esta canción fuera la cura de algo, desde luego no lo será del estrabismo o el astigmatismo. Ya avisamos que, antes de clicar “play”, tengáis a mano el teléfono de vuestro oftalmólogo de confianza.

‘The Cure’ ha sido razonablemente bien recibida por el público: ha entrado al número 39 del Billboard Hot 100 en su primera semana, vendiendo unas 79.000 descargas digitales, según Nielsen. En Reino Unido también ha sido bien recibida, entrando al número 23 en su primera semana y subiendo al 19 del Top de singles en la segunda. Incluso en España ha tenido una buena entrada, donde ya ha superado a ‘Million Reasons’, el reciente single de su último disco, ‘Joanne’. Los lectores de JENESAISPOP también han recibido este single con los brazos abiertos: ha sido aupado al número 1 de nuestro Top. Recordemos que el Lady Gaga traerá su nuevo espectáculo ‘Joanne World Tour’ a Barcelona el próximo otoño en dos fechas.

@ladygaga me after trying to read the lyrics pic.twitter.com/eRkWMosf2f

Screaming at the GIFs some people have already made for The Cure lyric video pic.twitter.com/u5JzYG5w6V

— Lady Gaga (@gagamonster96) May 1, 2017