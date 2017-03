Ránking del “tringle” de Nicki Minaj: ‘No Frauds’, ‘Regret In Your Tears’ y ‘Changed It’

Parte de la redacción evalúa el “tringle” de regreso de Nicki Minaj.

“Mi percepción inicial ha cambiado bastante días después del sorpresivo estreno del tringle de Nicki Minaj. La rihannera ‘Regret in Your Tears’ es la más pop de las tres, cierto, y abunda con descaro en el ritmo neo-caribeño de ‘One Dance’. Pero, paradójicamente, se desinfla estrepitosamente porque carece de un gancho rotundo. Promete mucho y deja poco poso. Lo mejor de todo es el salseo de su letra, que alude al fin de su relación con Meek Mill, una separación que ha logrado que retome su amistad con Drake (enemistado con aquel). Tremendo quilombo. 1 punto.

La gran beneficiada, en cambio, es ‘Changed It’, que parecía insignificante pero que acaba grabada a fuego gracias, sobre todo, al gancho que sirve el infalible Weezy. Y también al primer verso de Nicki, que es brutal, sobre todo su parte final. 2 puntos.

Pero sin duda el pepinazo del tringle es ‘No Frauds’. A la gran producción del tándem Murda Beatz/Cubeatz, equilibrando contundencia y sutileza, se une un estribillo seco y potente, difícil de olvidar. Y, también, tres pedazos de versos, a cual mejor, de Nicki (ojo con ese aparente desprecio a Kanye que se marca en la línea “You can’t be Pablo if your work ain’t selling”), Drake y Lil Wayne. Si hay una canción en su género que pueda dejar atrás a Migos y optar a lo más alto, esa es ‘No Frauds’. 3 puntos“.

Raúl Guillén.

“Agridulce regreso de Nicki Minaj. ‘No Frauds’ (3) es el hit de sus tres singles nuevos, un tema de gancho instantáneo en el que la rapera presenta uno de sus versos más memorables. Ese “no eres Pablo si tu trabajo no vende / ¿pero esta tía qué coño se mete?”, interpretado con esa mezcla de agresividad e ironía, es uno de los grandes momentos hip-hop que nos dará 2017. Lamentablemente, la canción decae con la irrupción de Drake y Lil Wayne, que son incapaces de elevar el tema a la misma altura que Minaj. ‘Regret In Your Tears’ (2) tiene encanto y podría dar el pelotazo. ‘Changed It’ es más discreta (1); tiene un fondo intrigante, nuevamente Minaj sirve su habilidad interpretativa para ofrecer el mejor gancho de la canción (ese llorón “myphone changed it”) pero Lil Wayne sigue sin aportar gran cosa a pesar de que su peso en el tema es notable. En definitiva, el gran hit del “tringle” es ‘No Frauds’ y con razón”. Jordi Bardají.

“Si la era Pinkprint se despidió a lo grande con ese “Miley, what’s good?” al recoger el premio al videoclip de ‘Anaconda’, Nicki vuelve a tener para todos en su regreso, especialmente para Remy Ma y su ‘Shether’ (donde ella hace precisamente referencia a ese episodio en los VMA). La cantante de ‘Starships’ se defiende haciendo un repaso con Lil Wayne de sus logros en ‘Changed it’ (como de costumbre flipándose un poco de más: “I leveled up bitch, I switched flows / MJ to the teens, I am Billie Jean and the bitch is my son”), y añade a Drake en la ecuación junto a Wayne en la más interesante ‘No Frauds’, el tema con producción de Cubeatz y Murda Beatz. Ya sin beefs de por medio tenemos ‘Regret in your Tears’, donde Nicki parece partir del dolor de su ruptura con el rapero Meek Mill para encontrar fuerza en sí misma, en una canción que podría ser la que más potencial comercial tenga de las tres, aunque nunca hay que subestimar el valor seguro que supone Drake en ‘No Frauds’. En definitiva, parece que Nicki vuelve a lo grande, o al menos ella confía lo suficiente en hacerlo como para sacar directamente tres canciones de un álbum que ¿llegará pronto?.

Regrets in your Tears > No Frauds > Changed it. Pablo N. Tocino.

Veredicto del tringle de Nicki Minaj

1.-No Frauds: 8 puntos

2.-Regret In Your Tears: 6 puntos

3.-Changed It: 4 puntos