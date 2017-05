Bruno Mars logra su 7º número 1 en Estados Unidos

Como estaba previsto tras la subida en radios y el lanzamiento de sus remixes, ‘That’s What I Like’ es el nuevo número 1 oficial de la lista de singles de Estados Unidos, el Billboard Hot 100. El segundo single de ’24k Magic’ logra así lo que no logró el sencillo anterior del álbum, homónimo. ‘That’s What I Like’ desbanca a ‘Humble.’ de Kendrick Lamar después de haber llegado al número 2 de radios, al número 2 de descargas y al número 5 de streamings.

‘That’s What I Like’ será en breve doble platino (lleva 1.953.000 puntos) y superará tarde o temprano a ’24K Magic’, que acumuló 2.474.000 puntos. El disco es platino en este país, Estados Unidos, aún lejos de las cifras del anterior (cuádruple platino).

Este es el 7º número 1 de Bruno Mars en singles en su país, lo que le iguala a Phil Collins, Frankie Valli y Elvis Presley en la lista de solistas masculinos con más números 1 de Estados Unidos, empatando con ellos también en el 7º lugar. Su top 1 más longevo fue ‘Uptown Funk’ con Mark Ronson, que ocupó la cima durante 14 semanas. El último en solitario fue ‘When I Was Your Man’, número 1 en 2013. Los otros son ‘Just the Way You Are’, ‘Grenade’, ‘Locked Out of Heaven’ y ‘Nothin’ On You’ con B.O.B.