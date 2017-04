Bruno Mars consigue un inesperado éxito con ‘That’s What I Like’

Algo parecía ir no mal, pero sí regular cuando Bruno Mars no conseguía el número 1 a finales del año pasado con su single de regreso, ’24K Magic’. El tema no fue un fracaso en absoluto, pues alcanzó el top 5 en Reino Unido y Estados Unidos y sus 383 millones de reproducciones en Spotify cualquiera los querría para sí. Pero teniendo en cuenta que venía de un disco cuatro veces platino en Estados Unidos -nada menos que el álbum más vendido en todo el mundo en 2013– y que después arrasaba con ‘Uptown Funk’, su tema con Mark Ronson -nada menos que el tema más popular en todo el mundo en 2015-, se esperaba más. Su sello programó el lanzamiento del álbum a tiempo de vender copias durante el Black Friday y la Navidad, quizá esperando repetir un Adele… y “el Adele” no sucedió. De nuevo: el álbum ’24K Magic’ no puede considerarse un fracaso con sus cifras (2 millones de copias en todo el mundo), pero el número 1 al álbum también se le escapó tanto en Estados Unidos (top 2) como en Reino Unido (top 3) y las cifras del anterior, ‘Unorthodox Jukebox’, son ya inalcanzables.

Por eso sorprende especialmente la longevidad de su segundo single, que parece que a la larga podría superar en popularidad al primero. Pese a la confusión vivida a finales de año sobre cuál sería el segundo sencillo del disco, sobre todo cuando Bruno decidió cantar el adelanto ‘Versace on the Floor’ en Carpool Karaoke, a finales de enero se mandaba a radios ‘That’s What I Like’ y el caso es que ha funcionado. Sobre todo en Estados Unidos, donde de no ser por Ed Sheeran y su tan traído y llevado ‘Shape of You’, ya habría sido número 1 del Billboard Hot 100. Es actualmente número 2 y de manera muy estable. Quién iba a decirlo cuando su entrada se producía en un humillante puesto 79. ¡Pero si medio disco de Sheeran entraba más alto!

Sus seguidores hablan en los foros expertos incluso de una campaña para que el tema ascienda al número 1 en 10 días dados sus datos espectaculares en radio (en iTunes ronda el top 6 y en Spotify el top 14) y los nuevos remixes que se lanzan hoy al mercado, uno de ellos de PARTYNEXTDOOR. Piden que su sello descuente el tema en iTunes USA. Pero lo logre o no, el mérito es indiscutible: Bruno interpretó la canción en los Grammy y nada inmediato pasó, Bruno la repitió en los Brits y nada inmediato pasó, Bruno estrenó el vídeo el 1 de marzo y nada inmediato pasó. ¡Si su montaje ya lo habíamos visto en Eurovisión… hace años!

Que la canción esté triunfando tantos meses después de su lanzamiento -y su avance en Reino Unido o España es menos espectacular pero también constante- es símbolo inequívoco de que o bien nos la han metido hasta por los ojos y ha colado, o bien era mucho mejor de lo que parecía al principio, un gran grower, dando a Mars uno de los éxitos más bonitos que se pueden tener: un sleeper cuando se empezaba a dar el álbum por terminado. ¿Habrá sorpresa también con el tercer sencillo?

¿Qué te parece 'That's What I Like' de Bruno Mars? Grower

Hitazo desde el principio

Triunfa a base de insistir: un rollo Ver resultados