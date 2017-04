‘Lust for Life’ de Lana Del Rey con The Weeknd: ¿música para follar que es un “sí” o un “sí con peros”?

Parte de la redacción evalúa ‘Lust for Life’, el nuevo single de Lana Del Rey y The Weeknd:

“Lo reconozco: ‘Love’ no ha conseguido conquistarme, pero ‘Lust for Life’ ha sido un flechazo a primera escucha: una canción adorable, ultra americana -en el buen sentido-, dulce como un pastel de manzana, en la que Lana y The Weeknd dialogan sobre, y hallan euforia en, la belleza de la vida. ‘Lust for Life’ es un precioso holograma “girl group” que transmite su mensaje desde los 60 para recordarnos que el tiempo es una ilusión, que el pasado no va a salvarnos y que el baúl de los recuerdos de Karina se ha de construir aquí y ahora”. Jordi Bardají

“Si tú eres mi hombreeee y yo tu mujeeer… lo siento, pero el clásico de Jennifer Rush es lo primerísimo que me ha venido a la cabeza al escuchar ‘Lust for Life’, tal es la sensación de baladón calentorro circa 1985 que me da la canción de Lana del Rey y the Weeknd. ¡Si hasta la manera de cantar de ambos se me antoja antigua! Eso sí, todo bien pasado por los filtros de Kate Bush y Angelo Badalamenti para ser bien molón. Nada que objetar; todo este saqueo ochentero no quita que sea un tema embriagador y calientabragas/braguetas, aunque un minuto y varias repeticiones de estribillo menos le sentarían divinamente”. Mireia Pería.

““With a fire for every experience and an obsession for freedom that terrified me to the point I couldn’t even talk about it.” Comentaba hace poco en la web que a veces es difícil saber si Lana del Rey es un personaje o si, a pesar de conseguir fama y reconocimiento, y de conseguir la posibilidad de transmitir sus emociones y su arte, ella sigue siendo ese alma torturada que veíamos especialmente en ‘Ultraviolence’. Pero se nos olvida que Lana es también lo que se representa en esa frase del monólogo de ‘Ride’, algo más complejo que la reducción a Myrtle La Llorona que mucha gente -y muchos medios- hace de ella y de sus canciones. Y en ‘Lust for Life’ -álbum-, a juzgar por sus adelantos, parece que vamos a ver con más claridad cómo de su fondo nostálgico y cuasi depresivo nacen precisamente las ganas de agarrarse a la vida y de sentir al máximo todo lo real que hay en ella. Con un sonido más cercano a ‘Born to Die’ que nunca (no me extrañaría que el descarado parecido entre el “take off, take off, take off your clothes” y el “hello hello, c-can you hear me” de ‘Without You’ fuese hasta un guiño), la neoyorquina entrega un tema en el que se incide en esa idea hedonista, un tema además en el que volvemos a comprobar lo bien que funciona la química entre ella y Abel Tesfaye, como ya ocurría en ‘Prisoner’ y, sobre todo, en ‘Stargirl Interlude’, la cual comparte (este vídeo de su instagram despeja cualquier duda) con esta nueva canción una carga sensual/sexual que podría colar a ambas perfectamente en la lista que sacamos de música para follar. Este segundo adelanto es para mí un “sí” en toda regla, que no hace sino aumentar las expectativas frente a su nuevo trabajo: Lana puede dar grandes canciones ya sea a través de un ‘The Blackest Day’ como de este ‘Lust for Life’, y es uno de los aspectos que la hace tan interesante”. Pablo N. Tocino.