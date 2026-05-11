Madonna no entra en Singles España; Quevedo sigue arrasando

Quevedo sigue liderando la lista de singles tras el lanzamiento de ‘El Baifo’. El artista canario ocupa 8 puestos del top 10, mientras que la canción del disco con la posición más baja se encuentra en el puesto 24, siendo ‘Mi Balcón’. ‘Al Golpito’, que la semana pasada ocupaba el número 2, ahora lidera la clasificación.

En el resto de la lista, los protagonistas son Eladio Carrión y Michael Jackson. Sin embargo, no hay ni rastro de Madonna. Su colaboración con Sabrina Carpenter, ‘Bring Your Love’, no ha conseguido entrar en la lista española de singles, empeorando sus datos con respecto a la última entrada que consiguió con un tema suyo.

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Este se trataba de ‘Medellín’, la colaboración con Maluma de ‘Madame X’, que consiguió colocarse en el puesto 64 y durar 3 semanas en lista. ‘Bring Your Love’ entró en el número 34 del Global de Spotify hace dos viernes, pero desapareció poco después.

La entrada más fuerte de la semana en España es para Eladio Carrión, que coloca ‘Ricky Bobby’ en el número 31. Es la primera de seis menciones en la lista para el artista puertorriqueño: ‘Body’ en el número 47, ‘Impredecible’ en el 58, ‘Polaroid’ en el 75, ‘Daikoku’ en el 80 y ‘Estrella’ en el 89.

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Por otro lado, Michael Jackson consigue cinco nuevas entradas en la lista tras el estreno de su esperado biopic, ‘Michael’. La primera de estas es ‘Don’t Stop ‘Til You Get Enough’, directa al puesto 53. Le siguen ‘Smooth Criminal’ (#61), ‘Thriller’ (#82), ‘They Don’t Care About Us’ (#91) y ‘Human Nature’ (#97).

Por último, también entran Maisak, Feid y Maluma con el remix de ‘Te Entiendo’ en el número 60, y Maikel Delacalle, JC Reyes y Almight con ‘Topuria’, en el número 95.