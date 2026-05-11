Guille Galván / Nadie con ese nombre vive aquí

En su momento no se comunicó, pero el parón temporal de Vetusta Morla tuvo que ver con el cáncer terminal que diagnosticaron al padre de Guille Galván a finales de 2021. No se debió solamente a eso pero una formación con tanto sentido de grupo no pudo ignorarlo. El co-autor principal de la banda empezó entonces a escribir un libro de poemas que, poco a poco, fue transformando en canciones, muy diferentes a las de Vetusta.

‘Nadie con ese nombre vive aquí’ tiene una vocación de cantautor muy marcada. En sus primeros pasajes son Aute, Sabina, Rosa León o Nacho Vegas, los nombres que vienen a la mente. Uno nunca se imagina a Pucho entonándolas. El álbum debe su nombre por un lado a una frase de ‘My Father’s House‘ de ‘Nebraska‘, el disco más autoral del Boss, en la que un hombre vuelve a la casa en la que se crió, topando con que alguien le dice que «ya nadie con ese nombre vive aquí». Y también a una coincidencia de las que ponen los pelos de punta: cuando citaron a Galván para hacer las fotos de este disco, le emplazaron a quedar a 10 metros de la que fue su casa de niño. De ahí han salido las fantasmales instantáneas promocionales, realizadas en el portal de su infancia.

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Después de la frase «I’m sorry, son, but no one by that name lives here anymore» hay un solo de armónica en el tema de Bruce Springsteen, y ese es uno de los instrumentos que resuenan en ‘La botella’, la primera canción de este álbum. Y sin embargo, este no es finalmente un álbum de cantautor al uso, como tampoco uno exactamente sobre la pérdida de un ser querido. La canción va torciéndose elaborando un final muy Radiohead, como lo es la áspera ‘No me dejes quieto’.

En cuanto a los textos, son variados y a veces difíciles de descifrar, como en ocasiones ocurría con las canciones de Vetusta Morla. La sociedad actual se cuela en algunas letras aisladas («Yo solo quería verles caer», en ‘La botella’; «¿Sabe el tirano que, cayendo, puede ser flor de dominó?», en ‘Los motivos’), mientras algunas resultan impenetrables. «Soy el peine de los vientos en las rocas de tu orilla: empapado, oxidado y sin salida», dice ‘Justo en el medio’.

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Tras unas primeras pistas en las que lo mejor es la espectacularidad de la producción de amigos como Campi, David Soler o Marcel Bagés, las cosas se aclaran en ‘Pulso y belleza’ cuando el retraído autor se decide a abrir su corazón. O, como él diría, a «abrir el pecho sin tener el control, limpiar las telarañas que enredan la voz». A partir de esta maravilla de producción, cuyas cuerdas al límite recuerdan a los trabajos más ampulosos de Nick Drake, es que encontramos las mejores canciones del álbum.

‘En qué momento dudé de ti‘ habla sobre alguien que «dejó de hacer pie», de una voz que se hiela y de un momento en que necesitamos convertirnos en un «ovillo invisible». ‘Hay un coche ardiendo’ es un tema que esconde tensión e indecisión, con un gancho instrumental liberador, deudor por sorpresa de New Order y OMD. Y el paso de ‘Huellas en el aire’, con el mejor estribillo del álbum, un guiño a ‘Érase una vez… el hombre‘ (que escribió Perales), y culminada con un balbuceo de niño; a ‘Túnel de la M-30’, dedicada obviamente a sus hijos, es brillante. Ahí es cuando más sentimos a Guille Galván, cuando habla de que «el tiempo es un ladrón con los guantes de seda», cuando explica a su hijo que «todos los que fuimos, todas las que somos» estarán para siempre con nosotros.

El artista se reencuentra con su infancia y se refugia en su familia actual en un álbum que parece buscar proteger a los suyos, y protegerse también a sí mismo. Construyendo fortificaciones para ello, «canciones muralla»: «Quisiera hacerte una canción, una canción muralla / que te proteja del vacío cuando no haya nada».