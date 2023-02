30 años de Radiohead

La semana que viene se cumplen 30 años de la edición de ‘Pablo Honey’, el debut de Radiohead, el disco que contenía ‘Creep’, que saluda al mundo de la modernidad con más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify. Aprovechamos esta circunstancia para dedicar el nuevo episodio de REVELACIÓN O TIMO, el PODCAST de JENESAISPOP a repasar la discografía de la banda de Oxford en compañía de nuestro redactor Jordi Bardají, que escribió muchos de los jugosos textos de nuestro Especial Las 50 Mejores Canciones de Thom Yorke.

Recordamos cómo descubrimos a la banda en los tiempos de MTV y Last.FM; valoramos y diferimos sobre cómo ha envejecido ‘Pablo Honey’, un disco que el propio grupo no parece en tener en muy buena estima; y recordamos cómo ‘The Bends’ (1995) fue un enorme punto de inflexión en la carrera de Radiohead. Antes de que llegaran obras maestras como ‘OK Computer’ y ‘Kid A’, ya se podía intuir que la banda de Thom Yorke no era un grupo de moda más en Reino Unido, sino una formación con inquietudes muy amplias, que les llevaría a mirar tanto al rock americano como a la vanguardia electrónica europea.

Su admiración por el sello WARP, y también por el jazz y artistas experimentales tan variados como Miles Davis, Alice Coltrane, FAUST y Magazine les inspiraría a desarrollar una carrera al margen de la industria que llevaría a su salida de EMI. Curiosamente en ese momento, de vuelta a la independencia, publicarían uno de sus discos más accesibles, ‘In Rainbows‘, con récord de singles, vídeos, remixes, etcétera.

‘The King of Limbs‘ sería después una obra decepcionante, lo que nos da pie a debatir si la crítica no ha sido a veces demasiado generosa con Radiohead. Hablamos también de sus obras menores o supuestamente menores, debatiendo sobre si ‘Amnesiac’, ‘Hail to the Thief’ o incluso ‘A Moon Shaped Pool‘ son discos sobrevalorados o infravalorados, más allá de sus composiciones más reconocibles.

En el podcast, también podemos escuchar la opinión de Mireia Pería, que en su momento criticó ‘OK Computer’ -sin representar la opinión del medio- en una columna llamada «No eres tú, soy yo» que no fue tan mal recibida como yo recordaba; e identificamos quién podría ser el gran «icono weirdo» del siglo XXI. Sí, nos referimos a Billie Eilish, alabada por el propio Thom Yorke.

En los últimos minutos del capítulo «30 años de Radiohead», tenemos tiempo de pasar por encima de los proyectos paralelos del grupo, como The Smile, Atoms for Peace o la carrera cinematográfica -como autor de bandas sonoras- de Jonny Greenwood.

Os recordamos que ‘Kid A’ aparece a doble página en nuestro libro «Un Viaje por 200 Discos Clave del Siglo XXI«, disponible en nuestra tienda online.