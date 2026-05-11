La final de la edición más polémica de la Eurovisión tendrá lugar este mismo sábado 16 de mayo. Mientras tanto, la presencia de Israel en el concurso no para de generar titulares. De esta forma, Amnistía Internacional ha criticado duramente a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) por negarse a expulsar a Israel: «La UER ha traicionado a la humanidad», ha declarado la organización.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha asegurado que el hecho de no expulsar a Israel del concurso representa un «acto de cobardía y una muestra de una flagrante doble moral en lo que respecta a Israel». Esta «doble moral» de la que habla Callamard se refiere a la diferencia en el tratamiento entre Israel y Rusia, país que fue expulsado en 2022 tras su invasión a Ucrania.

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Callamard también ha criticado a la UER por no enviar ningún «mensaje claro sobre las consecuencias de los crímenes atroces de Israel contra el pueblo palestino» y en su lugar brindar «a Israel este escenario internacional mientras continúa cometiendo genocidio en Gaza, ocupación ilegal y apartheid».

La organización considera que la UER estaría destruyendo los valores de Eurovisión, entre los que se encuentran «la libertad frente a la intolerancia, el discurso de odio y la discriminación», e ignorando las protestas de España, Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia. «En definitiva, la UER ha traicionado a la humanidad», añade Callamard.