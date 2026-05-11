Dua Lipa vs Samsung: pide 15 millones por uso indebido de su imagen

Dua Lipa ha demandado a Samsung por presuntamente usar su imagen sin autorización en cajas de televisores vendidos en Estados Unidos. La cantante reclama al menos 15 millones de dólares por infracción de derechos de autor, uso indebido de su imagen y violación de marca registrada.

Según la demanda presentada el 8 de mayo en California, Samsung habría utilizado una foto de Dua Lipa tomada en el festival Austin City Limits en distintas cajas de televisores. La artista asegura que nunca ha dado su consentimiento para ese uso comercial.

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El caso salió a la luz después de que usuarios en redes sociales comenzaran a hablar de la llamada “Dua Lipa TV Box”. Un comentario llegó a afirmar: “si necesitas vender un producto, solo pon una imagen de Dua Lipa sobre él”. Según la demanda presentada por Lipa, Samsung ha ignorado varias solicitudes para retirar los productos del mercado.

Según la denuncia, “la copia y distribución de la imagen de DL por parte de Samsung constituye una infracción deliberada de derechos de autor y de marca registrada, además de una violación del derecho de imagen de la señora Lipa, con el objetivo de aprovecharse indebidamente del éxito logrado con esfuerzo por la artista para promocionar y vender productos de Samsung”.