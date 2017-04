Justin Bieber masca chicle y se va del escenario mientras “canta” ‘Despacito’ en “directo”

Una de las noticias de esta semana es la nueva versión del hit del portorriqueño Luis Fonsi, ‘Despacito’, en la que Justin Bieber añade alguna estrofa propia en inglés e incluso se anima a cantar el estribillo de la canción en castellano. El objetivo de esta canción es, a todas luces, reavivar la llama de “su fanaticada” en Latinoamérica, donde el Purpose Tour está circulando en estos momentos.

Precisamente, como hoy informan medios de todo el mundo, en un concierto celebrado la pasada noche en la capital de Puerto Rico, San Juan, Bieber provocó el delirio del público cuando empezaron a sonar los compases de esa canción. Y aún más cuando apareció de entre bambalinas uno de los intérpretes de la canción, Luis Fonsi. El que menos emocionado parecía ante esto era, en cambio, el propio Justin que, como puede observarse en los clips subidos a Twitter por algunos seguidores, se limita a mascar chicle burlonamente cuando se supone que tenía que “cantar” sobre el pregrabado.

En un momento dado, incluso parece que pasa de todo y se marcha del escenario, al que solo vuelve cuando arranca el rap de Daddy Yankee y lo hace interrumpiendo la canción, dejando a todo el respetable con ganas de más. Un poco de cortesía, ya metido en harina y por respeto a su invitado, habría sido lo mínimo. Pero esa actitud de niño malo, bastante lamentable, del canadiense, a fuerza de repetirse (con mención especial para aquel muchacho que recibió un puñetazo en Barcelona), ya ha dejado de ser noticia en esta gira.

April 18: Fan taken photos of Justin and Luis Fonsi performing in San Juan, Puerto Rico. pic.twitter.com/j0EhWpmk4F

— Bieber-news.com (@yourbiebernews) April 19, 2017