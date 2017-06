Escucha ‘2U’: ¿ha vuelto Guetta a copiar a Diplo en su nuevo single con Justin Bieber?

Justin “ba ba ba despacito” Bieber no piensa darnos tregua en 2017 y, con su nombre todavía en la cima de las listas gracias a Luis Fonsi y Daddy Yankee, este viernes publica su anunciado single con David Guetta, ‘2U’, que no tiene nada que ver con ‘Titanium’… aunque tampoco con ‘I’m the One’ y mucho menos con ‘Despacito’.

‘2U’ es más bien una vuelta de tuerca a la fusión de pop y EDM explosivo y colorista de ‘Where Are Ü Now’ de Jack Ü con Bieber… lo cual nos recuerda en realidad que Diplo, mitad de Jack Ü junto a Skrillex, ha llegado en el pasado a acusar a Guetta de copiar ‘Lean On’. ¿Qué opinará el productor sobre este tema? Por cierto, precisamente Diplo publica hoy su nuevo EP con Major Lazer.

El nuevo single de Guetta con Bieber pasa también por una relectura ligeramente más interesante del sonido The Chainsmokers, aunque sigue sin estar claro que el público vaya a aprobarla de la misma manera que aprobó las reproducciones de ‘Lean On’ que fueron ‘Let Me Love You’ de DJ Snake o ‘Cold Water’ de Major Lazer.

Por cierto, otra que ha cantado ‘Despacito’ en directo ha sido Camila Cabello en la radio, claro que leyéndose la letra. Con lo difícil y enrevesadísima que es la canción. ¡Así cualquiera!