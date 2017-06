Justin Bieber no abandona su trono en el pop y anuncia single con Guetta; Luis Fonsi defiende su ‘Despacito’

Justin Bieber es número uno global actualmente gracias a su colaboración en ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee, lo que incluye los dos mercados más importantes, Estados Unidos y Reino Unido, y el que más de cerca nos toca, España. Pese a quien le pese, por lo menos comercialmente ‘Despacito’ es la canción del año.

El cantante canadiense también conoce fracasos -su single ‘Company’ no incendió las listas precisamente- pero son pocos sus singles recientes los que no han calado: incluso en 2016 consiguió dos exitazos globales con ‘Cold Water’ de Major Lazer con MØ y ‘Let Me Love You’ con DJ Snake y este año ha vuelto a saborear el número uno americano y británico -y simultáneamente- con la pertinentemente titulada ‘I’m the One’ con DJ Khaled, Lil Wayne, Quavo y Chance the Rapper. ¿Alguien ha dicho rey del pop?

Hoy Bieber anuncia nuevo single y nada menos que con otro rey de las listas, David Guetta, que sabe perfectamente lo que es ser número uno, aunque cierto es que con su reciente single con Nicki Minaj, ‘Light My Body Up’, no ha pasado gran cosa. Esto podría cambiar con el single con Bieber que publica este viernes, aparentemente titulado ‘2U’ por lo que sugiere el tuit de este último publicado esta tarde.

Hablando de ‘Despacito’, como sabéis Bieber no se sabe su letra en español cuando la canta en directo, cosa que ha enfadado a mucha gente en las redes sociales, aunque no al autor principal de la canción, Luis Fonsi. En una entrevista a Rolling Stone, Fonsi ha dicho que entiende la dificultad de Bieber porque el “estribillo de la canción no es fácil de cantar, ni siquiera para hispanoparlantes fluidos como yo. Tiene mucha letra y es muy enrevesada”. ¡Lo que tú digas, Fonsi!