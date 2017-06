St Vincent dedica ‘New York’ al “único cabrón de la ciudad” que sabe “soportarla”

St Vincent vuelve al fin 3 años después del éxito de su álbum homónimo, que le sirvió excelentes críticas e incluso un Grammy al mejor disco alternativo de la temporada 2014/2015. La cantante ha dedicado este tiempo a rodar su primera película como directora y también a preparar sus nuevas canciones. La que presenta hoy es ’New York’, una composición que ya había estrenado en vivo el año pasado.

’New York’ es una canción corta, a piano, pero no baladesca, que Annie Clarke dedica al “único cabrón de la ciudad que puede manejarla (…) perdonarla (…) y soportarla”. El dulce estribillo repite “he perdido un héroe / he perdido un amigo / pero por ti, cariño, puedo hacerlo otra vez”, mientras que uno de los versos indica que “Nueva York no es Nueva York sin ti, mi amor”. Una aparente canción de amor que, no obstante, es lo suficientemente abierta para permitir otras lecturas. ¿A qué se debe ese sensual trío de piernas que vemos en la portada? ¿Hay relación con el irónico vídeo con el que se ha anunciado esta nueva era?

St Vincent no ha compartido de momento más detalles sobre su nuevo álbum, si bien sí sabemos que en otoño realizará una gira que, en principio, no tiene parada en España.

