Sky Ferreira no para de rascarse en ‘Twin Peaks’

El capítulo 8 de la tercera temporada de ‘Twin Peaks’ fue totalmente histórico: una ida de olla de David Lynch sobre la que debatir largo y tendido y que seguro que fue hábilmente programado el fin de semana anterior al 4 de Julio, de manera que tuviéramos una semana libre para reposarlo. La serie volvió anoche para emitir su episodio número 9 de esta temporada y hubo novedades musicales. De nuevo pudimos ver a Au Revoir Simone, pero es que además también apareció Hudson Mohawke estrenando una canción llamada ‘Human’… y además al fin apareció Sky Ferreira.

La aparición de Sky Ferreira es destacable porque aparece como personaje, no interpretando una canción propia al modo en que lo han hecho otros artistas como Nine Inch Nails o Chromatics. En la escena que alguien ha subido a Youtube (durará poco antes de ser borrada), vemos a Ferreira tomándose una birra antes de la actuación de Au Revoir Simone… y eso es un no parar de rascarse. ¿Por qué será? Algunos fans de ‘Twin Peaks’ ya tienen más que una idea, aunque también hay que apuntar el carácter autoparódico que puede tener este personaje, en recuerdo de sus días de chica mala.



Sky Ferreira, que por cierto había versionado ‘Falling’, el tema principal de Julee Cruise para ’Twin Peaks’, como podéis ver sobre estas líneas, aún tiene que dar los detalles de su segundo álbum de estudio, el cual lleva preparando años. Mientras, podemos conformarnos con la versión de ‘Easy’ de Commodores que ha hecho recientemente para la película ‘Baby Driver’, en la que también actúa.