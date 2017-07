Wiz Khalifa y Charlie Puth ya tienen el vídeo más visto de la historia de Youtube

Lo sentimos, ‘Gangnam Style’, pero el vídeo de Psy ya no es el vídeo más visto de la historia de Youtube, como lo ha sido durante años. Acaba de ser sobrepasado por el vídeo de ‘See You Again’ de Wiz Khalifa con Charlie Puth, aquel dramón extraído de la banda sonora de ‘Fast & Furious’, indisociable de la muerte en accidente de tráfico del actor Paul Walker, al que se dedica el clip. El vídeo acumula en la hora de redacción de esta noticia 2.896.680.107 visualizaciones. Charlie Puth, que ha vuelto este año con un sencillo llamado ‘Attention’, ha acudido a Twitter para recordar que cuando se sumó a Youtube en 2007, esperaba tener como mucho 10.000 visitas. Se acerca ya a los 3.000 millones con esa canción.

El top 10 de vídeos más vistos de la historia de Youtube queda así (y ojo a la amenaza de ‘Despacito’, el único vídeo de 2017 de toda la lista).

1.-See You Again, Wiz Khalifa y Charlie Puth 2.896.000.000

2.-Gangnam Style, Psy 2.894.000.000

3.-Sorry, Justin Bieber 2.636.000.000

4.-Uptown Funk, Mark Ronson y Bruno Mars 2.551.000.000

5.-Despacito, Luis Fonsi y Daddy Yankee 2.488.000.000

6.-Masha and the Bear: recipe for Disaster (no es un videoclip musical)

7.-Shake It Off, Taylor Swift 2.248.000.000

8.-Bailando, Enique Iglesias y Gente de Zona 2.233.000.000

9.-Sugar, Maroon 5 2.150.000.000

10.-Roar, Katy Perry 2.129.000.000

11.-Blank Space, Taylor Swift 2.102.000.000