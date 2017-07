Lana Del Rey contesta todo (y llora un poco) en su jugosa entrevista con Pitchfork

Pitchfork ha vuelto a hacer llorar a una de sus entrevistadas. Ahora ha sido Lana Del Rey quien ha tenido que parar a recomponerse un momento durante una charla con el medio de Chicago para seguir hablando sobre su nuevo disco, ‘Lust for Life’, que sale este viernes y para su disgusto ya se ha filtrado. Lana llora cuando recuerda una frase de su canción ‘Black Beauty’, que habla sobre una chica deprimida que se pinta los labios de rojo cereza para añadir color a su vida. Lana dice que ya no es esa chica oscura de ‘Ultraviolence’, pero reconoce que ‘Lust for Life’, pese a su título y portada, tampoco es su contrarréplica. Dice que “no sé de qué va”.

En realidad la entrevista es jugosa por otros motivos: todo lo que se puede preguntar a Lana en 2017, Pitchfork se lo pregunta y Lana responde. Habla sobre su rechazo del feminismo, su supuesta glorificación de la violencia machista, las drogas o su autenticidad.

Por ejemplo, Lana asegura que cuando le preguntaron si era feminista, ella dijo que no porque en ese momento las mujeres estaban más seguras que ahora por Trump y porque hasta ese momento ella no se había sentido discriminada como mujer en ningún momento de su carrera. En cuanto a la letra de ‘Ultraviolence’ “me pegó y pareció un beso”, Lana reconoce que ya no la canta porque no le gusta, pero defiende que si una vez la utilizó fue porque en cuanto a relaciones sentimentales “es todo lo que he conocido”.

Sobre las drogas, muy presentes en su repertorio, por ejemplo en ‘Yayo’ o ‘Florida Kilos’, Del Rey reconoce que ha tomado muchas en el pasado, pero que ya no, aunque no reconoce cuáles, y defiende el collar dorado que acaba de sacar a la venta, que representa un dedal de coca, porque es “divertido” y no cree que nadie vaya a empezar a tomar coca por ello.

En cuanto a su autenticidad, tan cuestionada desde el inicio de su carrera, Lana defiende que “siempre he sido yo misma”. Continúa: “Esa gente no sabe lo que es la autenticidad. Si piensas en toda la música que ha salido hasta 2013, era súper correcta y pulida. Si eso para ti es auténtico, lo que hago yo te va a parecer lo contrario. Creo que esa música sí estaba estilizada. Solo porque yo me cardo el pelo no significa que sea un producto”.

La cantante también tiene palabras para el periodista de The Guardian que en 2014 le sonsacó la frase “ojalá estuviera muerta” y la plantó en el titular de su entrevista. Y no se muerde la lengua: “que jodan a ese tío. No sabía que iba a imprimir esa frase y ponerla en el titular. En ese momento lo estaba pasando realmente mal. Llevaba un año de gira. Pero fui una estúpida. “Ojalá estuviera muerta”, solté. Igual lo dije por algo. No lo sé”.

Por suerte en la entrevista también hay palabras de alegría y agradecimiento por ‘Lust for Life’ -Lana dice lo que más le enorgullece en la vida son sus discos-, su colaboración con Stevie Nicks o su comodidad actual con la fama.