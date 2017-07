10 hitos en la carrera de Luis Fonsi antes de ‘Despacito’

No, Justin Bieber no ha salvado la carrera de Luis Fonsi: ‘Despacito’ ya contaba con cientos de millones de reproducciones antes de él. Ni tampoco Daddy Yankee. Luis Fonsi ya era una estrella internacional antes de que ambos parieran este sensual tema veraniego que lleva 26 semanas, esto es, exactamente medio año, en el número 1 oficial en España.

Aprovechando que Luis Fonsi sigue su amplia gira por nuestro país, recordamos algunos de los hitos de su carrera previa a ‘Despacito’, lo que incluye algunos de sus éxitos pero también algunos de sus encuentros casuales, lo mismo con Aguilera que con Britney, que con Bush hijo que con Obama. Luis Fonsi actúa en Madrid el 30 de julio, el 2 de agosto en Marbella, el 3 de agosto en Sanlúcar de Barrameda, el 5 de agosto en Cap Roig y el 6 de agosto en Salou. Las entradas para Luis Fonsi aún disponibles pueden comprarse en Ticketmaster.

Su disco más vendido

‘Despacito’ es el primer macrohit de Luis Fonsi que no aparece -de momento- en ningún álbum del artista. Mucha gente, sobre todo en el mundo anglosajón, le verán como “one hit wonder”, pero lo cierto es que su colección de discos de oro y platino no está al alcance de cualquiera. Su mayor éxito comercial es ‘Palabras del silencio’, un álbum editado en 2008 que fue multiplatino en varios países latinoamericanos, platino en el área latina de Estados Unidos y disco de oro en España. Ha vendido más de 1 millón de unidades. ¿Su principal responsable? Laura Pausini y Bisbal hacían colaboraciones en el álbum, pero el hit que más se recuerda de aquel disco es ‘No me doy por vencido’, un tema que empieza como un corte de cantautor a lo Silvio Rodríguez y termina en plan ‘Always’ de Bon Jovi. Tiene más de 160 millones de reproducciones en Youtube y 27 en Spotify.



Sus dos mayores hits hasta ‘Despacito’

Y sin embargo, hay dos canciones que superan en escuchas en Spotify a ‘No me doy por vencido’. Se trata de dos singles del que es su último álbum hasta ahora, titulado ‘8’: la medio rockera y cuasi soul pop ‘Corazón en la maleta’ y ‘Llegaste tú’, entonada junto al gran Juan Luis Guerra. Con este suma 45 millones de reproducciones en la plataforma sueca: es su tema más oído en ella después de las 2 versiones de ‘Despacito’.





La colaboración con Christina Aguilera en ‘Mi reflejo’

Nadie ha olvidado el disco en castellano que Christina Aguilera sacó nada más hacerse famosa, con adaptaciones de su debut a nuestro idioma y algunas canciones nuevas. En ‘Mi reflejo’ cupieron ‘Genio atrapado’ y el baladón ‘Si no te hubiera conocido’, con un Luis Fonsi que por aquel entonces (año 2000) apenas había editado un par de discos.



Telonero de Britney Spears

Un año después, Luis Fonsi se entretuvo teloneando parte de la gira norteamericana de Britney Spears. Así lo recordaba él mismo en Instagram el año pasado antes de ‘Despacito’, compartiendo una foto de ambos y escribiendo: “hace 15 años tuve el placer de abrir la gira en US de Britney Spears. La pasamos chévere y aprendí mucho”. En el hashtag, manifiesta arrepentirse de su camisa.

#TBT Hace 15 años tuve el placer de abrir la gira en US de @britneyspears La pasamos chevere👌🏽 y aprendí mucho!! #PorqueRayosMePuseEsaCamisa Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 12 de May de 2016 a la(s) 5:42 PDT

Emma Bunton, trendsetter

Christina no dejaba de tener su origen latino y Britney no pasó de hacerse la foto de rigor, pero la cantante anglosajona que verdaderamente vio venir el potencial de Luis Fonsi fue Baby Spice. Fonsi aparece en el disco de Emma Bunton de 2003, ‘Free Me’, en concreto en un tema en inglés de corte easy-listening, medio swing, llamado ‘Amazing’. Producía Mike Peden, conocido sobre todo por su trabajo con Lighthouse Family.



Cantar en la Casablanca tras el 11-S

Prueba de que la fama ya le sonreía a principios de siglo es que Luis Fonsi llegara a cantar en la Casablanca inmediatamente después del 11-S. Emilio Estefan y Gian Marco compusieron una canción para las víctimas el mismo mes de septiembre de 2001 y en ella colaboró gente como Ricky Martin, Alejandro Sanz, Chayanne, Celia Cruz, Paulina Rubio y, por supuesto, Gloria Estefan. Algunos de ellos llegaron a entonar ‘El último adiós’ en la Casablanca y entre los que no se lo perdieron estaba nuestro hombre. La canción permanece entre las más oídas de Spotify de muchos de estos artistas.





Y para el Papa Juan Pablo II

Un año antes, Fonsi había participado en agosto de 2000 en el Jubileo 2000, evento en el que cantó ante el Papa Juan Pablo II. Una de las declaraciones que permanecen en la red de la época es esta: “Yo soy católico pero no canto música cristiana. Sin embargo, me invitaron a grabar un disco de música religiosa y una de las canciones que más gustó en el Vaticano fue la mía y me llamaron para cantar en vivo”. Claro que, en aquella época, lo hizo sin un featuring de Daddy Yankee diciendo “quiero ver cuánto amor a ti te cabe”.

Saludar a Obama

También anterior a ‘Despacito’ es la foto de Luis Fonsi con Obama, quien tiene que estar flipando con hasta dónde está llegando la fama del portorriqueño. A pesar de llegar a la Casablanca antes que él al haber cantado para Bush, Fonsi pudo saludar al ex presidente estadounidense y se deshizo en elogios para él. Sucedió en Oslo durante la entrega del Premio Nobel de la Paz. “Después de su discurso nos llevaron al hotel donde se está hospedando Obama y pude hablar un ratito con él. Me dijo: “No me doy por vencido”, en español, y “I like Puerto Rico’”. Es un tipazo, todos nos llevamos una impresión muy positiva por su carisma, fue donde cada uno de los artistas y dijo algo real de ese artista. Se nota que está muy al tanto con lo que está pasando, que le gusta la música y que tiene los pies bien puestos en la tierra. Creo que ese es el tipo de líderes que necesita el mundo, este presidente nos da esperanza, no sólo a Estados Unidos sino al mundo entero”, fueron sus declaraciones.

You were classy, respectful, inspiring…a true leader. You gave us hope! When you spoke, I listened. It was an honor to sing for you. Oh how we're going to miss you… #YesWeDid #ObamaFarewell Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 11 de Ene de 2017 a la(s) 5:32 PST

Su pequeño grupo con un N’Sync

El portorriqueño se mudó con 10 años a Orlando, Florida. Allí, gracias a un profesor que influyó mucho en su carrera, formó un grupo con unos compañeros de clase, entre ellos Joey Fatone, después en N’Sync, con los que hacían versiones de R&B y pop vocal. Su profesor les llamó Big Guys. No fue más que una anécdota al contrario de lo que sugieren algunas webs, pero él se encarga de recordarla de vez en cuando en televisión y en las redes. De hecho, indica que siguen en contacto.



by @realjoeyfatone "The big guys :) celebrating" via @PhotoRepost_app Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 18 de Mar de 2014 a la(s) 7:56 PDT

La conexión Lori Meyers y Fangoria

Cerramos más que con un hito, con una anécdota. Luis Fonsi ha trabajado con un productor en común con artistas españoles del indiemainstream, como son Lori Meyers y Fangoria. Se trata de Sebastián Krys, en cuyo currículum lo mismo aparece Gloria Estefan que Shakira, Ricky Martin que Vega. Krys co-escribió un par de temas de su álbum más vendido, el mencionado ‘Palabras del silencio’, en concreto ‘Otro día será (desencontrándonos)’ (atención a esos móviles que suenan en ella) y la uptempo ‘La mentira’ y también mezcló el single ‘Gritar’ de su disco siguiente, ‘Tierra firme’ (2011).