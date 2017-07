Festival Gigante anuncia cartel por días y buses desde Madrid

Cuando queda poco más de un mes para la celebración del Festival Gigante, que se celebra los días 1 y 2 de septiembre en las pistas de atletismo Fuente de la Niña de Guadalajara, la organización ha anunciado el cartel por días. El abono cuesta 39 euros (60 euros en su versión VIP) y la entrada de día 25 euros. Esta es la página web oficial de Festival Gigante.

El viernes 1 de septiembre actuarán Love of Lesbian, Fuel Fandango, Niños Mutantes, Depedro, Los Coronas, Julián Maeso, Shinova y OchoyMedio DJ’s, entre otros artistas y dj’s. El sábado 2 de septiembre será el día de Nada Surf, Iván Ferreiro, The Gift, Coque Malla, León Benavente, Lichis, Idealipsticks, Los Punsetes, Kokoshca, Bambikina y Tailor for Penguins, entre otros.

Por otro lado, la organización anuncia que un autobús unirá Guadalajara con Plaza Conde de Casal en Madrid para aquellos que quieran asistir al festival y no quieran conducir. Se sale a las 16.00 y se vuelve a las 5.00 de la madrugada y cada ticket de ida y vuelta son 9,90 euros. Más información, aquí. También hay acampada en la Avenida del Sol, por 10 euros extra. Más información, aquí.

Igualmente habrá zona infantil donde los niños entre 4 y 11 años podrán entretenerse gratuitamente con talleres, juegos y actividades. La zona VIP, por su parte, cuenta con precios especiales, plataforma en altura y kit de bienvenida.