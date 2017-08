Bobby Z de The Revolution: “No hay artista en la historia que haya influido igual que Prince”

Poco más de un año después de la muerte de Prince, este verano ha llegado a las tiendas y a las plataformas de streaming una interesante reedición del disco más vendido del cantante, ‘Purple Rain’, que el príncipe púrpura firmó junto a su leal banda The Revolution. El álbum incluye el disco original remasterizado y otro con varias canciones hasta este momento inéditas, además de un DVD con un concierto de la gira de ‘Purple Rain’ en Nueva York. Prince publicó otros dos discos con The Revolution, ‘Around the World in a Day’ y ‘Parade’, pero ‘Purple Rain’ será por siempre su disco más recordado y en él nos centramos en nuestra charla con Robert B. Rivkin, conocido como Bobby Z, batería original de la banda, que recuerda al “visionario” cantante con el que compartió tantos años y una amistad que se truncó con su inesperado fallecimiento el 21 de abril de 2016. Bobby Z nos habla de sus recientes shows con The Revolution, el genio de Prince, la influencia que ha ejercido el artista en sus fans más jóvenes, su “habilidad secreta” en el estudio o su conflictiva relación con el streaming.

¿Qué tal estás?

Muy bien. The Revolution acabamos de terminar 23 fechas de gira [por Estados Unidos] y estoy muy contento.

Bon Iver acaba de cantar con vosotros en el festival Rock the Garden de Minneapolis, y no una canción precisamente famosa de Prince, ‘Erotic City’, la cara b de ‘Let’s Go Crazy’. ¿Cómo ha surgido esta colaboración? ¿Es Bon Iver fan vuestro?

Bon Iver tocaba en el festival y su mánager nos llamó [y nosotros aceptamos la colaboración]. El caso con Prince es que todo tipo de personas son fans de su música. Una persona que escuche música clásica puede ser fan de Prince, así como una persona que solo escuche pop o heavy metal. Por eso no nos sorprendió que Bon Iver fuera fan y que quisiera tocar con nosotros. Fue divertido que saliera y cantara una canción de Prince.



¿Os gusta a vosotros Bon Iver?

Realmente no. Él es de Wisconsin, que está al lado de Minnesota; dos estados que históricamente han estado enfrentados. Uno de los críticos locales de Wisconsin describió que la actuación de Bon Iver con The Revolution fue “un intercambio cultural entre Wisconsin y Minnesota”.

“Seguimos tocando para Prince y queremos que él esté orgulloso de nosotros. Es exactamente lo mismo que hacíamos en los ochenta y la razón por la cual ‘Purple Rain’ fue el fenómeno que fue. Tocábamos con la disciplina que él mismo nos inculcó”

¿Qué tal la gira con The Revolution? Debe ser raro tocar sin Prince. ¿Cómo está siendo la reacción del público?

Todo el grupo sabe que hay un enorme hueco en el medio de The Revolution. Nosotros no intentamos reemplazarle. En realidad tocamos con la misma energía y al mismo nivel con que lo hacíamos con él, seguimos tocando para él y queremos que él esté orgulloso de nosotros. Es exactamente lo mismo que hacíamos en los ochenta y la razón por la cual ‘Purple Rain’ fue el fenómeno que fue. Tocábamos con la disciplina que él mismo nos inculcó. Y en los conciertos actuales repetimos justamente esto y nosotros mismos versionamos las canciones lo mejor que podemos. Al fin y al cabo la música continúa tocando las almas de la gente y cuando la escuchas y el grupo que la toca es parte del equipo original que la creó, la diferencia se nota.

¿Cómo llegasteis los miembros del grupo a un acuerdo para salir de gira sin Prince? ¿Fue difícil?

Creo que no fue una decisión terminar tocando más de treinta conciertos, pasó sin más. Y para nosotros es todo un logro porque somos mayores que antes. Nos sentimos orgullosos de haber… completado la tarea [ríe]. Y nos lo hemos pasado bien, pero al mismo tiempo, como Prince sentiría, nos gustaría cambiar el espectáculo, mejorarlo, no queremos tocar el mismo show toda la vida, por ejemplo queremos incluir material de los últimos discos de Prince. Ese sería uno de los objetivos para el futuro.

¿Qué canción de ‘Purple Rain’ te gusta más tocar?

Me gusta tocar ‘Purple Rain’ por las razones obvias, es una canción que cuando la tocas lo das todo, pero también me gusta mucho tocar ‘Take Me with U’.



¿Planea The Revolution tocar en Europa u otros continentes?

Creo que lo haremos, nos encantaría y sabemos que tenemos muchos fans en Europa. Quizás tocar en algunas ciudades estaría muy bien y ojalá sucediera pronto.

Te lo digo porque realmente, para muchos fans jóvenes de Prince, veros tocar será la única manera de escuchar estas canciones en directo por parte de sus creadores originales.

Sí, pero déjame decir que, cuando tocamos, el mensaje de inclusión de Prince está en su obra, ya seas blanco, negro, azul, viejo, joven, de la raza que seas… Pero tienes razón porque gente joven que solo ha oído hablar de Prince, cuando nos vea, puede cerrar sus ojos y escuchar cómo sonaba realmente The Revolution de verdad y eso, para nosotros, como adultos es importante.

“No hay artista en la historia, desde su sentido de la moda hasta el modo en que ha vivido, llevando una vida tan misteriosa y a la vez tan inspiradora, que haya influido igual que Prince”

¿Percibes la influencia que Prince pueda estar teniendo en la gente joven?

Prince ha influido a gente, joven y mayor, durante años, yo creo que no hay artista en la historia, desde su sentido de la moda hasta el modo en que ha vivido, llevando una vida tan misteriosa y a la vez tan inspiradora, que haya influido igual que él. Prince ha impactado a jóvenes y adultos, es un artista universal.

La reedición de ‘Purple Rain’ incluye varias canciones antes inéditas que Prince grabó para el disco. Son casi un disco entero… ¿Recuerdas hablar sobre ellas con él?

Prince cambiaba sus discos todo el tiempo. Dudaba de qué meter o qué quitar hasta el último día antes de que salieran. Conocí a Prince en 1978 y ya entonces escribía una o dos canciones al día. ¡Haz la cuenta! En el mismo ‘Purple Rain’ había canciones que llegaban a los 15 o 20 minutos, por lo que siempre había cosas que revisar, y esta era su habilidad secreta, Prince era un gran editor, ¡y en esa época cortaba partes de una canción con una cuchilla de verdad!

“Prince dudaba de qué meter o qué quitar hasta el último día antes de que salieran sus discos”

Sin ir más lejos en la mencionada reedición aparece una versión de 12 minutos de ‘Computer Blue’, que en el disco original dura cuatro.

Has encontrado un muy buen ejemplo pero hay muchos más. La revisión de ‘Computer Blue’ es magistral, ¿verdad? Es increíble.

Él hacía una canción y siempre la llevaba al límite de donde podía llegar, aunque luego no entrara en el disco…

Prince nunca olvidaba una canción. Si no la usaba en el momento, la recuperaba después, o la rehacía más tarde. Prince era una computadora humana [ríe] Él hacía todo de una canción, incluidos los ProTools.





El disco incluye un DVD del concierto de Prince & The Revolution en Sycarus, Nueva York, en 1985. ¿Cómo recuerdas ese concierto? ¿Era Prince muy estricto a la hora de trabajar con su grupo?

El show de ‘Purple Rain’ era dos horas y media y terminaba con una versión de 30 minutos de ‘Purple Rain’. Prince hacía eso cada noche. En cuanto al grupo, Prince era el líder y nosotros sus discípulos. Yo he sido discípulo de Prince desde que le conocí cuando él solo tenía 19 años. Con The Revolution éramos una familia. Pero teníamos a un visionario entre nosotros. Fue increíble vivir todo eso juntos como un pack, como un grupo. Prince era un maestro, él de alguna manera poseía un conocimiento musical que le venía de siglos, era como Mozart. Y su disciplina llegó al grupo al siguiente nivel.

Comparas a Prince con Mozart. ¿Qué opinas de que su casa en Paisley Park se haya abierto al público como museo?

Esto lo hablé con él y es lo que quería. Él quería que la gente fuera allí. Es triste para mí pero me alegra. Al fin y al cabo todas sus canciones eran sobre la vida y la muerte. Prince se tomaba en serio la vida porque conocía la muerte. Por eso escribía canciones como ‘Let’s Go Crazy’ o ‘I Would Die 4 U’. Me siento muy orgulloso de que Prince llegara a mi vida y de que fuera mi amigo durante tantos años.

“Prince se tomaba en serio la vida porque conocía la muerte”

¿Recuerdas cómo te enteraste de la muerte de Prince?

Vi algo en Twitter, entonces miré en varios sitios y la noticia estaba en todas partes. Fue una pesadilla que se convirtió en tragedia. Y todavía estoy triste por ello. Pero él te diría que solo “trataba de luchar en esta cosa llamada vida”. Con suerte está en el más allá. Y me da la sensación de que Dios mira a los ángeles y les dice: “¡dadle a él el arpa, que la toque él!”. Y entonces Prince la agarra y la rompe en mil pedazos.

Prince quería abrir las puertas de su casa a todo el mundo, su música sin embargo no era accesible de la misma manera porque no estaba en streaming.

Creo que Prince era un buen hombre de negocios y de la misma manera que Taylor Swift ha cambiado de opinión sobre Spotify, él lo habría hecho. Igual no obtuvo el acuerdo ideal para él, igual planeaba una transición hacia un acuerdo mejor. Él sabía lo que hacía y no pretendía retener su música de las plataformas de streaming para siempre. Él fue de las primeras personas que subieron su disco a internet en los noventa y era el primero que opinaba que plataformas como Spotify o Apple Music están aquí para quedarse. A Prince se le habría ocurrido algo para acceder al streaming. Simplemente en ese momento para él no era lo adecuado.