Kevin Morby, un enamorado solitario y en duelo en París

Hoy lunes 14 de agosto puedes leer en portada de JENESAISPOP nuestra valoración de ‘City Music’, el nuevo disco de Kevin Morby, que salía el pasado mes de junio. El álbum era esperado por los fans de la Americana alternativa tras el éxito de crítica de ‘Singing Saw’, el anterior álbum del músico, y lo ha reafirmado como uno de los compositores de raíces más personales de la actualidad gracias a canciones como ‘Aboard My Train’ o ‘Come to Me Now’.

Morby publica hoy además nuevo vídeo para este disco, concretamente para su pista final, ‘Downtown’s Lights’. Hugo Jouxtel de La Blogotèque ha dirigido este videoclip en blanco y negro que retrata a Morby de paseo solitario por París, donde callejea ramo en mano, quizá no en busca del amor, sino a tenor de lo cuenta la letra, en duelo por un amor fallecido. “Sonaban las campanas, la noche que ella murió”, canta Morby, que recuerda las noches que pasó con su amada fueron “las mejores que he tenido”.

París es además una ciudad especial para Morby, pues asegura que fue donde más entradas vendió cuando realizó su primera gira europea. “A París siempre le ha encantado mi música, y por ello estoy muy agradecido”, ha dicho. “Durante mi primera gira en solitario por Europa solía vender unas 50 entradas, hasta que llegué a París y vi que había vendido unas 150. En su momento eso me sorprendió mucho y fue toda una sorpresa para mí”.