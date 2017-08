Death From Above no vuelven a esperar 10 años para anunciar nuevo disco

Death From Above 1979 ha anunciado nuevo disco, ‘Outrage! is Now’, para el 8 de septiembre. El anterior, ‘The Physical World’, salió en 2014, nueve años después del anterior, ‘You’re a Woman, I’m a Machine’. Buenas noticias pues para los fans del dúo canadiense, que no tendrán que esperar diez años para el regreso de su grupo favorito. El dúo por cierto ha suprimido el número 1979 de su nombre y ahora solo se llama Death From Above.

En un comunicado, el grupo ha dicho que con ‘Outrage! is Now’ “hemos intentado hacer algo que nos emocionara y nos sorprendiera. Mi viaje [en la vida] es de iluminación todo el tiempo y de ir en busca de algún tipo de verdad”. “Suficiente ficción hay ya en el mundo”, ha continuado. “No te vamos a decir en qué creer. Eso es cosa tuya”.

El grupo ya había adelantado un tema del disco, el apisonador ‘Freeze Me’, al que ahora sucede con ‘Never Swim Again’, otro número rockero y bruto en su estilo, lleno de energía y guitarras afiladas.

‘Outrage! Is Now’:

01 Nomad

02 Freeze Me

03 Caught Up

04 Outrage! Is Now

05 Never Swim Alone

06 Moonlight

07 Statues

08 All I C Is U & Me

09 NVR 4EVR

10 Holy Books