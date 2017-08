Dua Lipa se prepara para el número uno en Reino Unido, aunque P!nk le sigue de cerca

Un buen videoclip puede hacer maravillas… y si no que se lo digan a Dua Lipa. Si ya el éxito de ‘New Rules’, el séptimo (!) single de su disco, nos ha pillado por sorpresa, puesto que incluso ha llegado a Estados Unidos, la británica se prepara ahora para el primer número uno de su carrera en Reino Unido con esta canción, tal y como informan las “midweeks” británicas.

En caso de que la predicción de las “midweeks” sean correctas, Dua Lipa dejará en segundo puesto ‘What About Us’, el nuevo single de P!nk, que sigue a ‘New Rules’ de cerca y de momento sube del 83 al 2. No es tanta la ventaja que lleva Dua Lipa a P!nk, de 512 ventas totales, por lo que las cosas pueden cambiar de aquí al viernes. Lo que parece claro es que ‘Despacito’ no volverá al número uno en UK esta semana y tampoco el top 1 actual, ‘Feels’ de Calvin Harris.

De manera interesante, según informa UK Official Charts, en caso de que Dua Lipa o P!nk consiga el número uno en Reino Unido será la primera vez en casi dos años que una mujer solista lo consiga. La última fue Adele con ‘Hello’. Parece que la mala racha para las cantantes femeninas en el pop está a punto de llegar a su fin, por lo menos en las islas británicas.