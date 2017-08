‘New Rules’ de Dua Lipa, camino a ser uno de los hitazos de 2017

El debut largo de Dua Lipa ha tardado demasiado en llegar, pero al menos había un as en la manga que no era los ya conocidos ‘Hotter than Hell’, ni ‘Be the One’, ni ‘Blow Your Mind (Mwah, Mwah)’. Si bien su canción junto a Miguel, ‘Lost in Your Light’, ha pasado injustamente desapercibida (¿no estarás gafado, verdad, Miguel?), no está siendo el caso de ‘New Rules’.

La canción presentaba un pizpireto vídeo el mes pasado, ha gustado (con 78 millones de visitas en Youtube, ya supera a ‘Blow Your Mind’, por ejemplo) y ha reforzado la fama de la canción de manera más que satisfactoria.

Esta semana ‘New Rules’ se cuela en el top 10 de Reino Unido, exactamente en el puesto 9, y además acaba de entrar al competitivo Billboard Hot 100 (recordemos que Dua Lipa no es americana sino londinense y solo había llegado a esta lista en solitario con ‘Blow Your Mind’). Además, ‘New Rules’ está muy lejos de tocar techo: el tema está siendo muy bien acogido por las radios, y es ya número 15 en el global de Spotify, plataforma en la que suma más de 2 millones de reproducciones diarias, acercándose a los 50 millones en total.

Aunque lo mejor es que incluso ha reavivado el interés por el álbum homónimo de la cantante, que recientemente triunfara en el FIB: el disco sube del puesto 26 al 11 en las listas británicas y del 119 al 108 en las estadounidenses, donde solo ha sido puesto 85… ¡de momento!

Cabe empezar a preguntarse hasta dónde puede llegar la popularidad de esta canción y si incluso algún otro de los temas de su debut podría ejercer de exitosa continuación este otoño. De momento, el verano, también es de Dua Lipa.